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Дома с террасой в Grad Delnice, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Donje Tihovo, Хорватия
Дом 4 комнаты
Donje Tihovo, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 296 м²
Количество этажей 3
Exclusive mountain villa with pool and unobstructed view (Delnice) In a hilly landscape and …
$1,33 млн
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Параметры недвижимости в Grad Delnice, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов