  2. Хорватия
  3. Grad Crikvenica
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Grad Crikvenica, Хорватия

Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
$357,591
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Цриквеница, Хорватия
Квартира 2 спальни
Цриквеница, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
$340,004
Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
