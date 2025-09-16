Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Црес
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Црес, Хорватия

1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Црес, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Црес, Хорватия
Представляем девелоперский проект. Зземля под застройку 4-5 звёздночного отеля и 15 вилл.…
Цена по запросу
