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Коммерческая недвижимость в Чаковец, Хорватия

1 объект найдено
Инвестиционная в Чаковец, Хорватия
Инвестиционная
Чаковец, Хорватия
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ( СПОРТИВНАЯ ЛАГЕРЬ И ИСКУССТВЕННАЯ ЗОНА ) Прое…
€800,000
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