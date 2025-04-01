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Коммерческая недвижимость в Бузет, Хорватия

2 объекта найдено
Инвестиционная в Racice, Хорватия
Инвестиционная
Racice, Хорватия
FOR SALE, LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 3 SELF-SUSTAINABLE LUXURY VILLAS, KAŠĆERGA (PAZIN) –…
$608,935
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Коммерческое помещение 942 м² в Бузет, Хорватия
Коммерческое помещение 942 м²
Бузет, Хорватия
Число комнат 20
Площадь 942 м²
www.biliskov.com ID 14863Бузет Продаётся первый этаж коммерческого здания площадью 942,41 м…
$1,62 млн
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