ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Земельные участки
Дубровницко-Неретванская жупания
Земельные участки в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Очистить
29 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Стон, Хорватия
€4,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Grad Dubrovnik, Хорватия
€5,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pupnat, Хорватия
655 м²
Корчула, Рачишче, продажа участка под застройку 655м2 с прямым доступом с дороги. Вся инфрас…
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Racisce, Хорватия
1 607 м²
Корчула, Рачишче Кнеже, участок под застройку общей площадью 1607 м2 в незастроенной части з…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
981 м²
Корчула, Вела Лука, участок под застройку 981м2, который состоит из двух соединенных участко…
€88,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
10 756 м²
Вела Лука, сельскохозяйственные угодья площадью 10,756 м2, всего в 5 минутах езды от центра …
€161,340
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Lopud, Хорватия
€1,60 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Lumbarda, Хорватия
€374,900
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Postup, Хорватия
1 250 000 м²
Pelješac, Orebić, сельскохозяйственные угодья площадью 1.250.000 м2 Учитывая район, есть воз…
€3,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
4 500 м²
Затон Доли - округ Дубровник Сельскохозяйственные угодья ок. 4500м2, недалеко от Стона. Земл…
€225,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Zaton, Хорватия
531 м²
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 531 м2 в бухте…
€350,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Zaton, Хорватия
337 м²
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 337 м2 в бухте…
€320,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается уникальный сельскохозяйственный участок, площадь…
€399,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Земельные участки
cara, Хорватия
1 653 м²
Корчула, северная сторона, участок под застройку 1653 м2 в первом ряду от моря, с действующи…
€510,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Postup, Хорватия
158 155 м²
Пелешац, сельскохозяйственные угодья площадью 158 515 м2 (в природе леса) на высоком плато н…
€950,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Корчула, Хорватия
10 897 м²
Пелешац, южная сторона, сельскохозяйственная земля 10 897 м2, в первом ряду у моря с прямым …
€385,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
5 185 м²
Ластово, Заклопатица, участок под жилую застройку общей площадью 5185м2. Часть участка площ…
€250,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
Расположение: Дубровник Центр города Дубровник: 8 км Море: 2 км Аэропорт Дубровника: 15 км П…
€375,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
Рядом с одним из самых известных городов Адриатического побережья, Дубровник лежит этот остр…
€1,30 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 000 м²
Корчула - Вела Лука. Участок под застройку 1000 м2, до моря 70м. Участок правильной формы (…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
cara, Хорватия
9 700 м²
Корчула - Кара. Сельскохозяйственная земля вдоль дороги 9 700 м2 с 3 старыми каменными домам…
€65,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Zaton, Хорватия
4 786 м²
Дубровник, Затон Два красивых земельных участка общей площадью 4786 м2 (M1 (2403 м2 и 2383 …
Цена по запросу
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
400 м²
Ластово, Скривена лукапродажа участка под застройку на острове Ластово, в поселке (бухте) Ск…
€78,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Osobjava, Хорватия
827 м²
Sreser, Janjina, земля под застройкупродаем 3 участка общей площадью 827м2.Участок находится…
€50,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
1 962 м²
Корчула, в 4,5 км от Вела Лука, участок под застройку в 1-м ряду площадью 1962 м2, окруженны…
€500,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Potirna, Хорватия
2 375 м²
земля под застройку 2375м2 в 3-м ряду от моря, в 80м от пляжа. Вся земля находится под сосно…
€285,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
550 м²
KORCULA, VELA LUKA, участок под застройку 550м2 расположен вдоль дороги. Он расположен в тих…
€82,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната
Pupnat, Хорватия
1
180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€150,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Корчула, Хорватия
Участок в 150 метрах от моря на острове Корчула, Хорватия. Локация: остров Корчула, Лумба…
€140,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL