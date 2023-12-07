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Земельные участки в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

29 объектов найдено
Земельные участки в Стон, Хорватия
Земельные участки
Стон, Хорватия
€4,00 млн
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Земельные участки в Grad Dubrovnik, Хорватия
Земельные участки
Grad Dubrovnik, Хорватия
€5,00 млн
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Земельные участки в Pupnat, Хорватия
Земельные участки
Pupnat, Хорватия
Площадь 655 м²
Корчула, Рачишче, продажа участка под застройку 655м2 с прямым доступом с дороги. Вся инфрас…
€100,000
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Земельные участки в Racisce, Хорватия
Земельные участки
Racisce, Хорватия
Площадь 1 607 м²
Корчула, Рачишче Кнеже, участок под застройку общей площадью 1607 м2 в незастроенной части з…
€250,000
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Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 981 м²
Корчула, Вела Лука, участок под застройку 981м2, который состоит из двух соединенных участко…
€88,000
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Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 10 756 м²
Вела Лука, сельскохозяйственные угодья площадью 10,756 м2, всего в 5 минутах езды от центра …
€161,340
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Земельные участки в Lopud, Хорватия
Земельные участки
Lopud, Хорватия
€1,60 млн
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Земельные участки в Lumbarda, Хорватия
Земельные участки
Lumbarda, Хорватия
€374,900
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Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
Площадь 1 250 000 м²
Pelješac, Orebić, сельскохозяйственные угодья площадью 1.250.000 м2 Учитывая район, есть воз…
€3,75 млн
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Земельные участки в Hodilje, Хорватия
Земельные участки
Hodilje, Хорватия
Площадь 4 500 м²
Затон Доли - округ Дубровник Сельскохозяйственные угодья ок. 4500м2, недалеко от Стона. Земл…
€225,000
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Земельные участки в Zaton, Хорватия
Земельные участки
Zaton, Хорватия
Площадь 531 м²
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 531 м2 в бухте…
€350,000
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Земельные участки в Zaton, Хорватия
Земельные участки
Zaton, Хорватия
Площадь 337 м²
Дубровник, Затон Продается урбанизированный участок в зоне М1 общей площадью 337 м2 в бухте…
€320,000
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Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА!!! Продается уникальный сельскохозяйственный участок, площадь…
€399,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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Земельные участки в cara, Хорватия
Земельные участки
cara, Хорватия
Площадь 1 653 м²
Корчула, северная сторона, участок под застройку 1653 м2 в первом ряду от моря, с действующи…
€510,000
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Земельные участки в Postup, Хорватия
Земельные участки
Postup, Хорватия
Площадь 158 155 м²
Пелешац, сельскохозяйственные угодья площадью 158 515 м2 (в природе леса) на высоком плато н…
€950,000
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Земельные участки в Корчула, Хорватия
Земельные участки
Корчула, Хорватия
Площадь 10 897 м²
Пелешац, южная сторона, сельскохозяйственная земля 10 897 м2, в первом ряду у моря с прямым …
€385,000
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Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
Площадь 5 185 м²
Ластово, Заклопатица, участок под жилую застройку общей площадью 5185м2. Часть участка площ…
€250,000
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Земельные участки в Дубровник, Хорватия
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
Расположение: Дубровник Центр города Дубровник: 8 км Море: 2 км Аэропорт Дубровника: 15 км П…
€375,000
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Земельные участки в Дубровник, Хорватия
Земельные участки
Дубровник, Хорватия
Рядом с одним из самых известных городов Адриатического побережья, Дубровник лежит этот остр…
€1,30 млн
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Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 1 000 м²
Корчула - Вела Лука. Участок под застройку 1000 м2, до моря 70м. Участок правильной формы (…
€200,000
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Земельные участки в cara, Хорватия
Земельные участки
cara, Хорватия
Площадь 9 700 м²
Корчула - Кара. Сельскохозяйственная земля вдоль дороги 9 700 м2 с 3 старыми каменными домам…
€65,000
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Земельные участки в Zaton, Хорватия
Земельные участки
Zaton, Хорватия
Площадь 4 786 м²
Дубровник, Затон Два красивых земельных участка общей площадью 4786 м2 (M1 (2403 м2 и 2383 …
Цена по запросу
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Земельные участки в Lastovo, Хорватия
Земельные участки
Lastovo, Хорватия
Площадь 400 м²
Ластово, Скривена лукапродажа участка под застройку на острове Ластово, в поселке (бухте) Ск…
€78,000
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Земельные участки в Osobjava, Хорватия
Земельные участки
Osobjava, Хорватия
Площадь 827 м²
Sreser, Janjina, земля под застройкупродаем 3 участка общей площадью 827м2.Участок находится…
€50,000
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Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 1 962 м²
Корчула, в 4,5 км от Вела Лука, участок под застройку в 1-м ряду площадью 1962 м2, окруженны…
€500,000
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Земельные участки в Potirna, Хорватия
Земельные участки
Potirna, Хорватия
Площадь 2 375 м²
земля под застройку 2375м2 в 3-м ряду от моря, в 80м от пляжа. Вся земля находится под сосно…
€285,000
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Земельные участки в Vela Luka, Хорватия
Земельные участки
Vela Luka, Хорватия
Площадь 550 м²
KORCULA, VELA LUKA, участок под застройку 550м2 расположен вдоль дороги. Он расположен в тих…
€82,500
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Земельные участки 1 комната в Pupnat, Хорватия
Земельные участки 1 комната
Pupnat, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
€150,000
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Земельные участки в Корчула, Хорватия
Земельные участки
Корчула, Хорватия
Участок в 150 метрах от моря на острове Корчула, Хорватия. Локация: остров Корчула, Лумба…
€140,000
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