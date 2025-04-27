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Квартиры с террасой в Дубровницко-Неретванской жупания, Хорватия

Дубровник
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Оребич, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Оребич, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Ground floor apartment, 99.69 m2, Perna near Orebić, Pelješac peninsula In the idyllic villa…
$230,288
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Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванской жупания, Хорватия

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