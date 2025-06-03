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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Городе Загребе, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$965
в месяц
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Realting.com
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