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Жильё в Буе, Хорватия

дома
6
6 объектов найдено
Дом в Буе, Хорватия
Дом
Буе, Хорватия
Площадь 382 м²
Дом с атриумом и с бассейном всего в 4 км о…
€780,000
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Дом 4 спальни в Nova Vas, Хорватия
Дом 4 спальни
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
ISTRIA, NOVIGRAD Beautiful villa with pool! A beautiful villa with a swimming pool, which …
€690,000
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
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Вилла 4 спальни в Буе, Хорватия
Вилла 4 спальни
Буе, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Буе, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Буе, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Плодородная территория Буже - слегка холмистый регион, благоприятствующий средиземноморскому…
€820,000
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Дом 4 спальни в Nova Vas, Хорватия
Дом 4 спальни
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Продается каменный дом 1818 года с бассейном недалеко от Новиграда. Дом был отремонтирован в…
€490,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Nova Vas, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Nova Vas, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вы мечтаете о Тоскане, вилле с бассейном на природе, и все же недалеко от моря и небольших г…
Цена по запросу
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