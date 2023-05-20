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Провинция Пхукет
12
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12 объектов найдено
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Доходный дом 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
24 100 м²
8/8
€ 104,682
Условия покупкиУсловия гарантии аренды7% NET & nbsp; (при условии WHT) & nbsp; гарантия арен…
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
4
€ 82,328
Квартиры на первой под управлением Best Western Новая фаза уже построенного апарт отеля …
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
1
€ 211,965
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
€ 100,330
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
4
€ 216,726
Квартиры на первой линии пляжа Май Као Первая линия пляжа Май Као! Шикарный вид на море! …
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
7
€ 102,387
Квартиры с гарантированным доходом 10% годовых • Сдача: Февраль 2023г. • До моря: 700 м …
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
5
€ 101,488
Квартиры при отеле в районе Лагуны Уникальное предложение - новый проект который сочетае…
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
8
€ 113,047
Квартиры с гарантированным доходом 7% годовых Уникальный проект на пляже Карон! Комплекс…
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
7
€ 113,662
Расположение жилого комплекса на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии, на пляже Карон: …
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
5
€ 224,252
Роскошные апартаменты рядом с морем на пляже Камала, на котором находится легендарный пляжны…
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
4
€ 119,191
Комплекс строится в 10 метрах от пляжа Камала. Эта локация называется «миля миллионеров», та…
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Доходный дом
Пхукет, Таиланд
5
€ 111,271
Апарт-отель на первой линии пляжа Банг Тао • Сдача: декабрь 2022 г. • До моря: 50 м • …
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