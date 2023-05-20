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17 объектов найдено
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Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
46 м²
3
€ 114,519
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
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Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
46 м²
2
€ 114,519
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
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Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
65 м²
1
€ 435,423
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
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Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
57 м²
2
€ 329,713
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
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Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
41 м²
2
€ 224,004
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
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Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
70 м²
1
€ 174,470
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
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Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
1
1
60 м²
1
€ 123,899
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
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Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
70 м²
1
Цена по запросу
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 ) Условия покупки Условия гарантии аренды 7…
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Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1
1
60 м²
1
€ 123,328
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
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Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
2
54 м²
€ 110,408
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты 7% годовых на 15 лет …
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Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
2
35 м²
€ 55,343
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты 9% годовых на 3 года …
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Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
2
36 м²
€ 62,059
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты 8% годовых на 5 лет …
Рекомендовать
Инвестиционная 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
1
34 м²
€ 104,454
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты с доходом до 12% годовых &n…
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Инвестиционная 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
1
26 м²
€ 83,895
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты 10% годовых на 10 лет  …
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Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
2
113 м²
€ 535,446
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты под управлением отеля 5* &n…
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Инвестиционная 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
1
33 м²
€ 84,278
Таиланд о-в Пхукет Апартаменты с доходом 7-10% годовых &nb…
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Инвестиционная
Паттайя, Таиланд
35 м²
€ 35,000
Таиланд г.Чонбури, в 55 км от г.Паттайя и в 110 км от г. Бангкок К…
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