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Инвестиционная недвижимость в Таиланде

Провинция Пхукет
16
Пхукет
9
Патонг
7
Инвестиционная В архив
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17 объектов найдено
Инвестиционная 1 спальня в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 3
€ 114,519
Квартира с видом на сад, здание D. Условия покупки Условия гарантирования аренды7% NET & nbs…
Инвестиционная 1 спальня в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 2
€ 114,519
SAFE RETURN OF GUARANTEED INVESTMENT This prime real estate investment, with stunning sea…
Инвестиционная 1 спальня в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
€ 435,423
Квартира в здании С на 1-м. этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежит…
Инвестиционная 1 спальня в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
€ 329,713
Комната с балконом в здании А, 2 этаж Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( под…
Инвестиционная 1 спальня в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 2
€ 224,004
Номер на 2 этаже с видом на город Условия покупки Условия гарантии аренды 8% NET ( подлежи…
Инвестиционная 1 спальня в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
€ 174,470
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальня в Патонг, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
€ 123,899
Коттеджи Patong Bay Ocean View представляют собой стильный комплекс из 300 коттеджей. Элеган…
Инвестиционная 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла с видом на море у бассейна ( CP259 )  Условия покупки Условия гарантии аренды 7…
Инвестиционная 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
€ 123,328
Дом отдыха с гидромассажным видом на море (CP135-CP136) Условия покупки Условия гарантии аре…
Инвестиционная 2 комнаты в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€ 110,408
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 7% годовых на 15 лет &nbsp;…
Инвестиционная 2 комнаты в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 35 м²
€ 55,343
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 9% годовых на 3 года &nbsp;…
Инвестиционная 2 комнаты в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 36 м²
€ 62,059
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 8% годовых на 5 лет &nbsp; …
Инвестиционная 1 комната в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 34 м²
€ 104,454
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты с доходом до 12% годовых &n…
Инвестиционная 1 комната в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 26 м²
€ 83,895
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты 10% годовых на 10 лет &nbsp…
Инвестиционная 2 комнаты в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 2 комнаты
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Площадь 113 м²
€ 535,446
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты под управлением отеля 5* &n…
Инвестиционная 1 комната в Провинция Пхукет, Таиланд
Инвестиционная 1 комната
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 33 м²
€ 84,278
Таиланд о-в Пхукет &nbsp; Апартаменты с доходом 7-10% годовых &nb…
Инвестиционная в Паттайя, Таиланд
Инвестиционная
Паттайя, Таиланд
Площадь 35 м²
€ 35,000
Таиланд г.Чонбури, в 55 км от г.Паттайя и в 110 км от г. Бангкок &nbsp; К…

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