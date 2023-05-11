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Отели в Латвии

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3 объекта найдено
Отель в Юрмала, Латвия
Отель
Юрмала, Латвия
Площадь 1 025 м²
Этаж 3/3
€ 1,200,000
Отель в Рига, Латвия
Отель
Рига, Латвия
Площадь 205 м²
Этаж 3
€ 370,000
Отель 2 комнаты в Рига, Латвия
Отель 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
€ 109,000

Регионы с недвижимостью на продажу

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