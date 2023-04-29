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Отели в Салоники, Греция

Agia Triada
1
Neo Rysio
1
Pentalofos
1
Неа-Каликратия
1
Неа-Миханьона
1
Перея
1
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13 объектов найдено
Отель 1 комната в Neochorouda, Греция
Отель 1 комната
Neochorouda, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Предлагается к продаже гостиничный комплекс площадью 4390 кв.м. с 95 номерами. Недвижимость …
Отель 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 700 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Отель 1 комната в Перея, Греция
Отель 1 комната
Перея, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
Цена по запросу
Продается отель площадью 360 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель 12 комнат в oikismos phoinikes, Греция
Отель 12 комнат
oikismos phoinikes, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Выставлен на продажу комплекс на полуострове Халкидики. Состоит из: Коттедж140 кв.м. 4 кварт…
Отель 22 комнаты в Makrigialos, Греция
Отель 22 комнаты
Makrigialos, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается гостиница на первой береговой линии в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Г…
Отель 1 комната в Ardameri, Греция
Отель 1 комната
Ardameri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается гостиничный комплекс площадью 800 кв.м. в пригороде Салоники.Комплекс состоит из ч…
Отель 1 комната в Neo Rysio, Греция
Отель 1 комната
Neo Rysio, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 520 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на мо…
Отель 42 комнаты в Makrigialos, Греция
Отель 42 комнаты
Makrigialos, Греция
42 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
Отель 17 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 17 комнат
Makrigialos, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,100,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
Отель 1 комната в Nea Kerasia, Греция
Отель 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продаётсягостиница площадью 700 кв.м. в пригороде Салоник. Гостиница состоит из 15 номеров п…
Отель 1 комната в Angelochori, Греция
Отель 1 комната
Angelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается здание площадью 300 кв.м в пригороде Салоник. Здание состоит из 6 квартир. Пять из…
Отель 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
На продажу выставлена гостиница 850 кв.м., расположенная западнее от центра в городе Салоник…
Отель 16 комнат в Makrigialos, Греция
Отель 16 комнат
Makrigialos, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Предлагается на продажу гостиница расположенная в рыбацком поселке региона Олимпийской Ривье…
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