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Продажа офисных помещений в Municipal Unit of Evosmo, Греция

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3 объекта найдено
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
410 м² -1 Этаж
€ 455,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 410 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
460 м² -1 Этаж
€ 770,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 460 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…
Офисв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Офис
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
415 м² -1 Этаж
€ 510,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Магазин Площадь: 415 m2, Цоколь этаж, Год постройки: 2004, Не ва…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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