Купить склад в Кавала, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
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14 объектов найдено
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Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат
87 м²
€ 50,000
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
99 м²
€ 125,000
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of 99 s…
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
60 м²
€ 68,000
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
52 м²
€ 45,000
Префектура Кавала, Кавала: Магазин на продажу 52 кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит …
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
250 м²
€ 250,000
Продается магазин в Центре, Кавала префектуры Кавала за 250 000 € (Листинг № LA167). Еще одн…
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
130 м²
€ 110,000
Кавала, Центр: Продается магазин 130 кв.м. в центральной части города на первом этаже жилого…
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
75 м²
€ 50,000
Магазин для продажи в Аг. Павлос, Кавала префектуры Кавала за 50.000 € ( Листинг № ΝΠ414 ). …
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
107 м²
€ 55,000
Продается в Агиа Параскей, Кавала префектуры Кавала, за 55 000 € ( Листинг № ΝΠ400 ). Еще од…
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
72 м²
€ 65,000
Магазин для продажи в Аг. Иоаннис, Кавала префектуры Кавала за 65 000 € (Листинг № ΝΠ374). Е…
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат
128 м²
€ 170,000
Продается в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € ( Листинг № 889 ). Еще одна собст…
Склад 2 комнаты
Dato, Греция
2 Количество комнат
180 м²
€ 250,000
Продается в префектуре Кавала за 250 000 € ( Листинг № ΒΓ10 ). Еще одна собственность, прине…
Склад 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
2 Количество комнат
600 м²
€ 400,000
Продается магазин в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 400 000 € (Листинг № ΝΠ277). …
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат
38 м²
€ 140,000
Профессиональная торговая зона для продажи в центральной точке Кавалы. Он состоит из одного …
Склад 4 комнаты
Кринидес, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1 000 м²
€ 900,000
Независимое здание 2000 кв.м. на участке 5000 кв.м. на главной дороге КАВАЛАС - ДРАМАС. СУПЕ…
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