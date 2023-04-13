Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Kavala Prefecture
  6. Складские помещения

Купить склад в Кавала, Греция

Кринидес
2
Элефтеруполис
1
Склад В архив
Очистить
14 объектов найдено
Склад 3 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Склад 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 87 м²
€ 50,000
Kavala, CENTER: Shop for sale IN THE CENTER 87 sq.m. 3 levels. Ground floor 36sqm where ther…
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 99 м²
€ 125,000
Kavala, Center: Shop for sale in a very CENTRAL part of the city with a total area of ​​99 s…
Склад 2 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат 60 м²
€ 68,000
Store for sale in Kavala of Kavala Prefecture for 68.000€ (Listing No ΝΠ653). Another proper…
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 52 м²
€ 45,000
Префектура Кавала, Кавала: Магазин на продажу 52 кв.м. на первом этаже 2 уровня. Он состоит …
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 250 м²
€ 250,000
Продается магазин в Центре, Кавала префектуры Кавала за 250 000 € (Листинг № LA167). Еще одн…
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 130 м²
€ 110,000
Кавала, Центр: Продается магазин 130 кв.м. в центральной части города на первом этаже жилого…
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 75 м²
€ 50,000
Магазин для продажи в Аг. Павлос, Кавала префектуры Кавала за 50.000 € ( Листинг № ΝΠ414 ). …
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 107 м²
€ 55,000
Продается в Агиа Параскей, Кавала префектуры Кавала, за 55 000 € ( Листинг № ΝΠ400 ). Еще од…
Склад 2 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат 72 м²
€ 65,000
Магазин для продажи в Аг. Иоаннис, Кавала префектуры Кавала за 65 000 € (Листинг № ΝΠ374). Е…
Склад 2 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Склад 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат 128 м²
€ 170,000
Продается в Центре, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € ( Листинг № 889 ). Еще одна собст…
Склад 2 комнатыв Dato, Греция
Склад 2 комнаты
Dato, Греция
2 Количество комнат 180 м²
€ 250,000
Продается в префектуре Кавала за 250 000 € ( Листинг № ΒΓ10 ). Еще одна собственность, прине…
Склад 2 комнатыв Неа-Перамос, Греция
Склад 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
2 Количество комнат 600 м²
€ 400,000
Продается магазин в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 400 000 € (Листинг № ΝΠ277). …
Склад 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Склад 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 38 м²
€ 140,000
Профессиональная торговая зона для продажи в центральной точке Кавалы. Он состоит из одного …
Склад 4 комнатыв Кринидес, Греция
Склад 4 комнаты
Кринидес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м²
€ 900,000
Независимое здание 2000 кв.м. на участке 5000 кв.м. на главной дороге КАВАЛАС - ДРАМАС. СУПЕ…

Параметры недвижимости в Кавала, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти