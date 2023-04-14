Купить готовый бизнес в Германии

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4 объекта найдено
Готовый бизнесв Германия, Германия
Готовый бизнес
Германия, Германия
€ 4,950,000
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
Готовый бизнесв Германия, Германия
Готовый бизнес
Германия, Германия
1 062 м²
€ 3,050,000
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
Готовый бизнесв Германия, Германия
Готовый бизнес
Германия, Германия
2 137 м²
€ 5,000,000
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…
Готовый бизнесв Фалькензе, Германия
Готовый бизнес
Фалькензе, Германия
2 122 м² Количество этажей 3
€ 2,050,000
Дополнительные услуги: Онлайн показ, удаленная сделка, есть управляющая компания, возможен к…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бранденбург
Фалькензе

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