Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Гостиницы, отели
Купить отель в Германии
коммерческая недвижимость
291
офисы
4
доходные дома
30
инвестиционная недвижимость
17
магазины
22
готовый бизнес
4
Отель
Очистить
31 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
270 Количество комнат
€ 59,000,000
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36 Количество комнат
700 м²
Количество этажей 4
€ 3,400,000
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
62 Количество комнат
3 000 м²
Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается современный 4* отель во Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в саду с инте…
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
45 Количество комнат
1 050 м²
Количество этажей 3
€ 4,150,000
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
22 Количество комнат
950 м²
Количество этажей 3
€ 3,950,000
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
425 Количество комнат
€ 100,000,000
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
Отель 72 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
72 Количество комнат
2 600 м²
Количество этажей 3
€ 6,300,000
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
Отель 100 комнат
Гамбург, Германия
100 Количество комнат
€ 22,500,000
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
84 Количество комнат
4 300 м²
€ 6,700,000
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
Отель 57 комнат
Висбаден, Германия
57 Количество комнат
1 700 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
22 Количество комнат
€ 3,950,000
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине c договором аре…
Отель
Бавария, Германия
€ 18,200,000
Германия Бавария г.Мюнхен Бизнес-отель в Мюнхене Перспективный биз…
Отель
Гамбург, Германия
€ 40,000,000
Германия г.Гамбург Отель 5***** в Гамбурге Шикарный отель 5***** в…
Отель
Берлин и окрестности, Германия
€ 12,500,000
Германия г.Берлин Отель в районе Шёнеберг Отель 3*** в отли…
Отель
Нижняя Саксония, Германия
5 384 м²
€ 30,000,000
Германия Нижняя Саксония г. Брауншвейг Большой новый отель 4**** …
Отель
Берлин и окрестности, Германия
7 460 м²
€ 13,500,000
Германия г.Берлин Отель в центре Берлина Отель н…
Отель
Берлин и окрестности, Германия
8 900 м²
€ 19,600,000
Германия г.Берлин Отель 4**** рядом с KaDeWe Большой красив…
Отель
Баден-Вюртемберг, Германия
720 м²
€ 400,000
Германия Баден-Вюртемберг Отель на территории заповедника &…
Отель
Шлезвиг-Гольштейн, Германия
€ 3,833,000
Германия Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн г.Киль Отель 4* в…
Отель
Бранденбург, Германия
9 500 м²
€ 5,197,500
Германия Федеральная земля Бранденбург Отель-замок 4**** …
Отель
Берлин и окрестности, Германия
15 756 м²
€ 32,800,000
Германия г.Берлин Отельный комплекс 4* Новый сов…
Отель
Бавария, Германия
10 270 м²
€ 17,325,000
Германия Бавария г.Гармиш-Партенкирхен Роскошный отель класса …
Отель
Бавария, Германия
€ 24,500,000
Германия Бавария г.Мюнхен Отель 4**** в центре Мюнхена &am…
Отель
Баден-Вюртемберг, Германия
2 975 м²
€ 2,604,000
Германия федеральная земля Баден-Вюртемберг Фройденштадт Welln…
Отель
Нижняя Саксония, Германия
€ 3,650,000
Германия Федеральная земля Нижняя Саксония г.Ганновер Отель 3,…
Отель
Бавария, Германия
€ 1,985,000
Германия Бавария Отель в Баварском лесу Успешно …
Отель
Гессен, Германия
1 200 м²
€ 2,520,000
Германия Земля Гессен, адм. округ Дармштадт г. Рюссельсхайм От…
Отель
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
3 879 м²
€ 3,800,000
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Отель 4**** в заповедник…
Отель 455 комнат
Дюссельдорф, Германия
455 Количество комнат
15 879 м²
€ 110,000,000
Отель 131 комната
Гамбург, Германия
131 Количество комнат
25 000 м²
€ 55,000,000
Показать следующие 30 объектов
1
2
Регионы с недвижимостью на продажу
Бавария
Гессен
Франкфурт-на-Майне
Баден-Вюртемберг
Гамбург
Северный Рейн-Вестфалия
Dietzenbach
Берлин
Бранденбург
Меттман
Мюнхен
Параметры недвижимости в Германии
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты