Купить отель в Германии

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31 объект найдено
Отель 270 комнатв Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
270 Количество комнат
€ 59,000,000
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…
Отель 36 комнатв Dietzenbach, Германия
Отель 36 комнат
Dietzenbach, Германия
36 Количество комнат 700 м² Количество этажей 4
€ 3,400,000
Отель с центральным расположением во Франкфурте на Майне Общая площадь: около 700 …
Отель 62 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 62 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
62 Количество комнат 3 000 м² Количество этажей 4
€ 4,500,000
Продается современный 4* отель во Франкфурте на Майне с рестораном и террасой в саду с инте…
Отель 45 комнатв Zeppelinheim, Германия
Отель 45 комнат
Zeppelinheim, Германия
45 Количество комнат 1 050 м² Количество этажей 3
€ 4,150,000
3* отель с высокой доходностью в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне. Кол-во комнат: 45…
Отель 22 комнатыв Берлин, Германия
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
22 Количество комнат 950 м² Количество этажей 3
€ 3,950,000
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине. В отеле – …
Отель 425 комнатв Меттман, Германия
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
425 Количество комнат
€ 100,000,000
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
Отель 72 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 72 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
72 Количество комнат 2 600 м² Количество этажей 3
€ 6,300,000
4 * отель в районе аэропорта г. Франкфурт на Майне в хорошем состоянии. Количество номеро…
Отель 100 комнатв Гамбург, Германия
Отель 100 комнат
Гамбург, Германия
100 Количество комнат
€ 22,500,000
4* отель, расположенный недалеко от аэропорта Гамбурга с договоров с управляющей компанией. …
Отель 84 комнатыв Франкфурт-на-Майне, Германия
Отель 84 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
84 Количество комнат 4 300 м²
€ 6,700,000
Современный 4* отель с конференц-залом, террасой, фитнес-залом и садом. Кол-ко номеров:…
Отель 57 комнатв Висбаден, Германия
Отель 57 комнат
Висбаден, Германия
57 Количество комнат 1 700 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
3* отель в Висбадене с баром, конференц-залом, террасой. Опции: покупка объекта как с до…
Отель 22 комнатыв Берлин, Германия
Отель 22 комнаты
Берлин, Германия
22 Количество комнат
€ 3,950,000
К покупке предлагается ухоженный 3* отель с рестораном и террасой в Берлине c договором аре…
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
€ 18,200,000
Германия Бавария г.Мюнхен Бизнес-отель в Мюнхене Перспективный биз…
Отельв Гамбург, Германия
Отель
Гамбург, Германия
€ 40,000,000
Германия г.Гамбург Отель 5***** в Гамбурге Шикарный отель 5***** в…
Отельв Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
€ 12,500,000
Германия г.Берлин Отель в районе Шёнеберг Отель 3*** в отли…
Отельв Нижняя Саксония, Германия
Отель
Нижняя Саксония, Германия
5 384 м²
€ 30,000,000
Германия Нижняя Саксония г. Брауншвейг Большой новый отель 4**** …
Отельв Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
7 460 м²
€ 13,500,000
Германия г.Берлин &nbsp; Отель в центре Берлина &nbsp; Отель н…
Отельв Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
8 900 м²
€ 19,600,000
Германия г.Берлин Отель 4**** рядом с KaDeWe &nbsp; Большой красив…
Отельв Баден-Вюртемберг, Германия
Отель
Баден-Вюртемберг, Германия
720 м²
€ 400,000
Германия Баден-Вюртемберг &nbsp; Отель на территории заповедника &…
Отельв Шлезвиг-Гольштейн, Германия
Отель
Шлезвиг-Гольштейн, Германия
€ 3,833,000
Германия Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн г.Киль &nbsp; Отель 4* в…
Отельв Бранденбург, Германия
Отель
Бранденбург, Германия
9 500 м²
€ 5,197,500
Германия Федеральная земля Бранденбург Отель-замок 4**** &nbsp; …
Отельв Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
15 756 м²
€ 32,800,000
Германия г.Берлин &nbsp; Отельный комплекс 4* &nbsp; Новый сов…
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
10 270 м²
€ 17,325,000
Германия Бавария г.Гармиш-Партенкирхен &nbsp; Роскошный отель класса …
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
€ 24,500,000
Германия Бавария г.Мюнхен &nbsp; Отель 4**** в центре Мюнхена &am…
Отельв Баден-Вюртемберг, Германия
Отель
Баден-Вюртемберг, Германия
2 975 м²
€ 2,604,000
Германия федеральная земля Баден-Вюртемберг Фройденштадт &nbsp; Welln…
Отельв Нижняя Саксония, Германия
Отель
Нижняя Саксония, Германия
€ 3,650,000
Германия Федеральная земля Нижняя Саксония г.Ганновер &nbsp; Отель 3,…
Отельв Бавария, Германия
Отель
Бавария, Германия
€ 1,985,000
Германия Бавария &nbsp; Отель в Баварском лесу &nbsp; Успешно …
Отельв Гессен, Германия
Отель
Гессен, Германия
1 200 м²
€ 2,520,000
Германия Земля Гессен, адм. округ Дармштадт г. Рюссельсхайм &nbsp; От…
Отельв Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Отель
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
3 879 м²
€ 3,800,000
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Отель 4**** в заповедник…
Отель 455 комнатв Дюссельдорф, Германия
Отель 455 комнат
Дюссельдорф, Германия
455 Количество комнат 15 879 м²
€ 110,000,000
Отель 131 комнатав Гамбург, Германия
Отель 131 комната
Гамбург, Германия
131 Количество комнат 25 000 м²
€ 55,000,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Бавария
Гессен
Франкфурт-на-Майне
Баден-Вюртемберг
Гамбург
Северный Рейн-Вестфалия
Dietzenbach
Берлин
Бранденбург
Меттман
Мюнхен

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