Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
38
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Гостиницы, отели
Отели в Грузии
коммерческая недвижимость
368
офисы
30
инвестиционная недвижимость
11
готовый бизнес
1
Отель
Очистить
56 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель
Батуми, Грузия
2 054 м²
Количество этажей 4
€ 6,337,541
Продается одна из самых старых но не менее популярных гостиниц Батуми, отличный вариант под …
Отель 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 300,000
Продается действующий отель в центре Тбилиси. Исправно работает уже 3 года, на улице Табидз…
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
682 м²
Количество этажей 4
€ 1,700,000
Земельный участок 456 кв.м. Площадь здания 682 кв.м. Всего этадъжей - 4, Номеров – …
Отель 16 спален
Тбилиси, Грузия
Количество этажей 4
Цена по запросу
Гостиница расположена в центре города, в исторической, туристической зоне. Имеет удобное рас…
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат
612 м²
Количество этажей 6
€ 885,000
Продаётся готовый бизнес – рабочая гостиница в Батуми 16 номеров, 6 этажей, центральн…
Отель 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
Количество этажей 20
€ 65,186
Апартаменты от мирового бренда Wyndham с гарантированной доходностью и капитализацией не мен…
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Отель 12 спален
Гудаури, Грузия
16 Количество комнат
800 м²
Количество этажей 4
€ 690,000
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
Отель 19 спален
Батуми, Грузия
19 Количество комнат
762 м²
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается рабочая 4-х этажная гостиница с очень популярным рестораном в самом центре Батуми …
Отель 10 спален
Тбилиси, Грузия
21 Количество комнат
10 ванных комнат
1 100 м²
Количество этажей 4
€ 2,806,625
Эксклюзивное предложение! Продается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тби…
Отель
Батуми, Грузия
€ 724,290
Отель в Гонио 10 минут от Батуми 14 номеров Кафе на верхнем этаже (можно переоборудова…
Отель
Батуми, Грузия
1 350 м²
€ 1,448,581
Отель 1250 кв.м. + 100 кв.м. веранда кафе. Номеров 26. Из них 8×3 (8 номеров на…
Отель
Батуми, Грузия
3 191 м²
Количество этажей 9
€ 2,716,089
Продается действующий отель в центре Батуми Количество номеров 69 с возможность…
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м²
Количество этажей 7
€ 5,884,860
Продается действующий отель в премиальном сегменте. Качественный дизайнерский ремонт. 26 ном…
Отель 10 спален
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
950 м²
Количество этажей 6
€ 2,353,944
Эксклюзивное предложение! Продается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тби…
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м²
Количество этажей 8
€ 3,168,771
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
640 м²
€ 724,290
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые хар…
Отель
Грузия, Грузия
2 500 м²
Количество этажей 4
€ 2,942,430
Гостиница 4 звезды расположена Грузия г. Кобулети первая линия в 30 метрах от черного моря.&…
Отель
Грузия, Грузия
700 м²
Количество этажей 3
€ 362,145
Продается действующий отель в Кобулети Новое здание и ремонт 11 просторных номеров с возмо…
Отель
Батуми, Грузия
350 м²
€ 208,233
Площадь гостиницы 346 м2 + земля 320 м2 + вся мебель, техника, посуда, постельное, полотенца…
Отель
Батуми, Грузия
610 м²
Количество этажей 3
€ 208,233
Действующая гостиница в Уреки рядом с Центральным парком, расстояние до пляжа 200 м Гости…
Отель
Батуми, Грузия
1 500 м²
Количество этажей 3
€ 5,160,569
Шикарный, 4-звездочный отель, расположившийся в самом сердце исторического района Батуми, га…
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м²
Количество этажей 5
€ 1,901,262
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отель
Батуми, Грузия
800 м²
Количество этажей 4
€ 1,176,972
Продается действующий отель в историческом районе Батуми. 16 номеров Кафе-Бар Хозяй…
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м²
Количество этажей 9
€ 2,851,893
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…
Отель 17 спален
Тбилиси, Грузия
710 м²
Количество этажей 5
€ 1,520,000
Продается полностью укомплектованная гостиница в центре Тбилиси. Три этажа, мансарда и полу…
Отель 7 спален
Тбилиси, Грузия
230 м²
6/10 Этаж
€ 525,000
Продается гостиница высокого класса, оснащена качественным и современным оборудованием/ Номе…
Отель 21 спальня
Тбилиси, Грузия
1 100 м²
Количество этажей 6
€ 3,700,000
Продается 6-этажный недавно построенный отель в Старом Тбилиси с прекрасным видом. Отель отк…
Отель 8 спален
Тбилиси, Грузия
202 м²
2/2 Этаж
€ 335,000
Продается гостиница в туристическо активной зоне Тбилиси. Номеров всего 8. Номера расположен…
Отель 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
150 м²
1/4 Этаж
€ 260,000
Продается действующая гостиница в самом центре города на четыре номера. С прекрасным эксклюз…
Отель 40 спален
Ачхоти, Грузия
3 500 м²
Количество этажей 5
€ 7,650,000
Общая площадь здания – 3500 кв.м. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Эт…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Регионы с недвижимостью на продажу
Батуми
Аджарская Автономная Республика
Тбилиси
Гудаури
Мцхета-Мтианети
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты