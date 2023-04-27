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Отели в Грузии

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56 объектов найдено
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 054 м² Количество этажей 4
€ 6,337,541
Продается одна из самых старых но не менее популярных гостиниц Батуми, отличный вариант под …
Отель 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Отель 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Продается действующий отель в центре Тбилиси. Исправно работает уже 3 года, на улице Табидз…
Отель 16 спален в Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
682 м² Количество этажей 4
€ 1,700,000
Земельный участок 456 кв.м. Площадь здания 682 кв.м. Всего этадъжей - 4, Номеров – …
Отель 16 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 16 спален
Тбилиси, Грузия
Количество этажей 4
Цена по запросу
Гостиница расположена в центре города, в исторической, туристической зоне. Имеет удобное рас…
Отель 16 спален в Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат 612 м² Количество этажей 6
€ 885,000
Продаётся готовый бизнес – рабочая гостиница в Батуми 16 номеров, 6 этажей, центральн…
Отель 1 комната в Гонио, Грузия
Отель 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² Количество этажей 20
€ 65,186
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Отель 12 спален в Гудаури, Грузия
Отель 12 спален
Гудаури, Грузия
16 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 690,000
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
Отель 19 спален в Батуми, Грузия
Отель 19 спален
Батуми, Грузия
19 Количество комнат 762 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается рабочая 4-х этажная гостиница с очень популярным рестораном в самом центре Батуми …
Отель 10 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 10 спален
Тбилиси, Грузия
21 Количество комнат 10 ванных комнат 1 100 м² Количество этажей 4
€ 2,806,625
Эксклюзивное предложение! Продается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тби…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
€ 724,290
Отель в Гонио 10 минут от Батуми 14 номеров Кафе на верхнем этаже (можно переоборудова…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 350 м²
€ 1,448,581
Отель 1250 кв.м. + 100 кв.м. веранда кафе.  Номеров 26. Из них 8×3 (8 номеров на…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 191 м² Количество этажей 9
€ 2,716,089
Продается действующий отель в центре Батуми   Количество номеров 69 с возможность…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м² Количество этажей 7
€ 5,884,860
Продается действующий отель в премиальном сегменте. Качественный дизайнерский ремонт. 26 ном…
Отель 10 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 10 спален
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 950 м² Количество этажей 6
€ 2,353,944
Эксклюзивное предложение! Продается свежепостроенный отель премиум класса в самом центре Тби…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,168,771
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель 10 комнат в Батуми, Грузия
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
10 Количество комнат 10 ванных комнат 640 м²
€ 724,290
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые хар…
Отель в Грузия, Грузия
Отель
Грузия, Грузия
2 500 м² Количество этажей 4
€ 2,942,430
Гостиница 4 звезды расположена Грузия г. Кобулети первая линия в 30 метрах от черного моря.&…
Отель в Грузия, Грузия
Отель
Грузия, Грузия
700 м² Количество этажей 3
€ 362,145
Продается действующий отель в Кобулети Новое здание и ремонт 11 просторных номеров с возмо…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
350 м²
€ 208,233
Площадь гостиницы 346 м2 + земля 320 м2 + вся мебель, техника, посуда, постельное, полотенца…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
610 м² Количество этажей 3
€ 208,233
Действующая гостиница в Уреки рядом с Центральным парком, расстояние до пляжа 200 м Гости…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 500 м² Количество этажей 3
€ 5,160,569
Шикарный, 4-звездочный отель, расположившийся в самом сердце исторического района Батуми, га…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м² Количество этажей 5
€ 1,901,262
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
800 м² Количество этажей 4
€ 1,176,972
Продается действующий отель в историческом районе Батуми. 16 номеров Кафе-Бар Хозяй…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м² Количество этажей 9
€ 2,851,893
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…
Отель 17 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 17 спален
Тбилиси, Грузия
710 м² Количество этажей 5
€ 1,520,000
Продается полностью укомплектованная гостиница в центре Тбилиси. Три этажа, мансарда и полу…
Отель 7 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 7 спален
Тбилиси, Грузия
230 м² 6/10 Этаж
€ 525,000
Продается гостиница высокого класса, оснащена качественным и современным оборудованием/ Номе…
Отель 21 спальня в Тбилиси, Грузия
Отель 21 спальня
Тбилиси, Грузия
1 100 м² Количество этажей 6
€ 3,700,000
Продается 6-этажный недавно построенный отель в Старом Тбилиси с прекрасным видом. Отель отк…
Отель 8 спален в Тбилиси, Грузия
Отель 8 спален
Тбилиси, Грузия
202 м² 2/2 Этаж
€ 335,000
Продается гостиница в туристическо активной зоне Тбилиси. Номеров всего 8. Номера расположен…
Отель 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Отель 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 150 м² 1/4 Этаж
€ 260,000
Продается действующая гостиница в самом центре города на четыре номера. С прекрасным эксклюз…
Отель 40 спален в Ачхоти, Грузия
Отель 40 спален
Ачхоти, Грузия
3 500 м² Количество этажей 5
€ 7,650,000
Общая площадь здания – 3500 кв.м. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Эт…

Регионы с недвижимостью на продажу

Батуми
Аджарская Автономная Республика
Тбилиси
Гудаури
Мцхета-Мтианети
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