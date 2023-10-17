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Доходные дома в Хорватии

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2 объекта найдено
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
PULA Дом с 5 квартирами – недавно отремонтированный и недавно меблированный – в отличном жи…
€590,000
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Доходный дом 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
ПУЛА – МЕДУЛИН Вилла с 5 квартирами – главная мебель, бассейн и 200 м до моря в Нобельфирте…
€1,07 млн
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