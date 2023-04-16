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Купить коммерческую недвижимость в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

Забок
4
Златор
1
6 объектов найдено
Коммерческаяв Ladislavec, Хорватия
Коммерческая
Ladislavec, Хорватия
1 895 м²
€ 770,000
I25190 Вараждинская улица
Офисв Opcina Tuhelj, Хорватия
Офис
Opcina Tuhelj, Хорватия
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается трехэтажный коммерческо-жилой объект, площадью 700 м2, расположенный на большом уч…
Коммерческаяв Забок, Хорватия
Коммерческая
Забок, Хорватия
533 м²
€ 715,000
FOR SALE, ZABOK, OFFICES IN HALL COMPLEX, 550m2, in the heart of the economic zone, right ne…
Коммерческаяв Забок, Хорватия
Коммерческая
Забок, Хорватия
46 м²
€ 73,000
I22018 Ксавера Шандора Гьялског
Коммерческаяв Забок, Хорватия
Коммерческая
Забок, Хорватия
59 м²
€ 76,000
I22016
Коммерческаяв Забок, Хорватия
Коммерческая
Забок, Хорватия
53 м²
€ 70,000
I22017

Параметры недвижимости в Крапинско-Загорская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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