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Купить коммерческую недвижимость в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

Света Неделя
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1 объект найдено
Коммерческаяв Света Неделя, Хорватия
Коммерческая
Света Неделя, Хорватия
930 м²
€ 1,150,000
I25387 др. Франье Тугмана

Параметры недвижимости в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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