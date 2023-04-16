Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Дубровницко-Неретванская жупания
  4. Grad Dubrovnik

Купить коммерческую недвижимость в Grad Dubrovnik, Хорватия

Дубровник
8
8 объектов найдено
Коммерческаяв Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
€ 1,400,000
Центр Дубровника: 6 км Морской участок Размер участка: 900м2 Проект: 4-этажное свой…
Коммерческая 12 спаленв Дубровник, Хорватия
Коммерческая 12 спален
Дубровник, Хорватия
12 ванных комнат 750 м²
€ 1,870,000
Дом Кабога расположен в самом сердце порта Груз. Дом был построен в 16 веке. Внутреннее прос…
Коммерческаяв Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
66 м²
€ 2,370,000
Ресторан расположен в Старом городе Дубровника (главная улица) напротив собора. Внутри прост…
Коммерческаяв Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
508 м²
€ 1,100,000
Коммерческаяв Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
95 м²
€ 1,550,000
Ресторан в Дубровнике Старый город, в 10 метрах от пляжа Буза. Внутреннее пространство соста…
Коммерческая 21 спальняв Дубровник, Хорватия
Коммерческая 21 спальня
Дубровник, Хорватия
23 ванных комнат 2 948 м²
€ 6,250,000
Расположение: Peljesac Дубровник: 100 км 4-звездочный отель расположен на пляже Однокомнатны…
Коммерческая 9 спаленв Дубровник, Хорватия
Коммерческая 9 спален
Дубровник, Хорватия
9 ванных комнат 450 м²
€ 3,115,000
Отель и ресторан Расположение: Дубровник старый город Страдун: 50м Все внутреннее пространст…
Коммерческая 4 ванныхв Дубровник, Хорватия
Коммерческая 4 ванных
Дубровник, Хорватия
4 ванных комнат 166 м²
€ 1,510,000
Дом с рестораном у входа в старый город Дубровник. Ресторан с видом на порт Дубровника. Номе…

Параметры недвижимости в Grad Dubrovnik, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти