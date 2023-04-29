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Коммерческая недвижимость в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия

Grad Dubrovnik
8
Дубровник
8
Grad Korcula
2
Opcina Orebic
1
Opcina Smokvica
1
Корчула
1
13 объектов найдено
Другое 31 комната в Корчула, Хорватия
Другое 31 комната
Корчула, Хорватия
31 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,150,000
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
Отель 19 комнат в Orebic, Хорватия
Отель 19 комнат
Orebic, Хорватия
19 Количество комнат Количество этажей 4
€ 8,800,000
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal…
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
€ 1,400,000
Центр Дубровника: 6 км Морской участок Размер участка: 900м2 Проект: 4-этажное свой…
Коммерческая 12 спален в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 12 спален
Дубровник, Хорватия
12 ванных комнат 750 м²
€ 1,870,000
Дом Кабога расположен в самом сердце порта Груз. Дом был построен в 16 веке. Внутреннее прос…
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
66 м²
€ 2,370,000
Ресторан расположен в Старом городе Дубровника (главная улица) напротив собора. Внутри прост…
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
508 м²
€ 1,100,000
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
3 200 м²
€ 625,000
Расположение: Cilipi Аэропорт Дубровника: 3 км Размер участка: 3200м2 4 проект вилл Каждая в…
Коммерческая в Дубровник, Хорватия
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
95 м²
€ 1,550,000
Ресторан в Дубровнике Старый город, в 10 метрах от пляжа Буза. Внутреннее пространство соста…
Коммерческая 21 спальня в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 21 спальня
Дубровник, Хорватия
23 ванных комнат 2 948 м²
€ 6,250,000
Расположение: Peljesac Дубровник: 100 км 4-звездочный отель расположен на пляже Однокомнатны…
Коммерческая 9 спален в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 9 спален
Дубровник, Хорватия
9 ванных комнат 450 м²
€ 3,115,000
Отель и ресторан Расположение: Дубровник старый город Страдун: 50м Все внутреннее пространст…
Коммерческая 4 ванных в Дубровник, Хорватия
Коммерческая 4 ванных
Дубровник, Хорватия
4 ванных комнат 166 м²
€ 1,510,000
Дом с рестораном у входа в старый город Дубровник. Ресторан с видом на порт Дубровника. Номе…
Коммерческая в Smokvica, Хорватия
Коммерческая
Smokvica, Хорватия
16 000 м²
€ 225,000
Корчула - Смоквица. Сельскохозяйственная земля - лес, 16.000м2, расположена вдоль дороги, в …
Производство 1 комната в Pupnat, Хорватия
Производство 1 комната
Pupnat, Хорватия
1 Количество комнат 180 м²
€ 150,000
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
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