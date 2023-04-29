Хорватия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Хорватии
Дом в Хорватии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Хорватии
Элитная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Хорватии
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Хорватии
Найти агента в Хорватии
Агентства недвижимости в Хорватии
Агенты в Хорватии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Коммерческая недвижимость в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Grad Dubrovnik
8
Дубровник
8
Grad Korcula
2
Opcina Orebic
1
Opcina Smokvica
1
Корчула
1
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Другое 31 комната
Корчула, Хорватия
31 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,150,000
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
Отель 19 комнат
Orebic, Хорватия
19 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 8,800,000
A hotel for sale located on the Pelješac peninsula, just a few steps from the crystal…
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
€ 1,400,000
Центр Дубровника: 6 км Морской участок Размер участка: 900м2 Проект: 4-этажное свой…
Коммерческая 12 спален
Дубровник, Хорватия
12 ванных комнат
750 м²
€ 1,870,000
Дом Кабога расположен в самом сердце порта Груз. Дом был построен в 16 веке. Внутреннее прос…
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
66 м²
€ 2,370,000
Ресторан расположен в Старом городе Дубровника (главная улица) напротив собора. Внутри прост…
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
508 м²
€ 1,100,000
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
3 200 м²
€ 625,000
Расположение: Cilipi Аэропорт Дубровника: 3 км Размер участка: 3200м2 4 проект вилл Каждая в…
Коммерческая
Дубровник, Хорватия
95 м²
€ 1,550,000
Ресторан в Дубровнике Старый город, в 10 метрах от пляжа Буза. Внутреннее пространство соста…
Коммерческая 21 спальня
Дубровник, Хорватия
23 ванных комнат
2 948 м²
€ 6,250,000
Расположение: Peljesac Дубровник: 100 км 4-звездочный отель расположен на пляже Однокомнатны…
Коммерческая 9 спален
Дубровник, Хорватия
9 ванных комнат
450 м²
€ 3,115,000
Отель и ресторан Расположение: Дубровник старый город Страдун: 50м Все внутреннее пространст…
Коммерческая 4 ванных
Дубровник, Хорватия
4 ванных комнат
166 м²
€ 1,510,000
Дом с рестораном у входа в старый город Дубровник. Ресторан с видом на порт Дубровника. Номе…
Коммерческая
Smokvica, Хорватия
16 000 м²
€ 225,000
Корчула - Смоквица. Сельскохозяйственная земля - лес, 16.000м2, расположена вдоль дороги, в …
Производство 1 комната
Pupnat, Хорватия
1 Количество комнат
180 м²
€ 150,000
Корчула, Рачишче, мы продаем бизнес-здание площадью 180 м2, похожее на маслобойню, на участк…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты