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Производственные здания в Болгарии

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1 объект найдено
Производство 20 комнат в Pokrovnik, Болгария
Производство 20 комнат
Pokrovnik, Болгария
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 7 700 м²
Количество этажей 2
For sale the industrial building of the photos. It has 2 floors 3850 square meters each 7700…
€1,20 млн
Realting.com
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