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Купить коммерческую недвижимость в Жодино, Беларусь

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Жодино, Беларусь
Коммерческая 1 комната
Жодино, Беларусь
1 Количество комнат 49 м² 4/4 Этаж
€ 18,913
В самом центре города Жодино продается помещение коммерческого назначения. Бизнес центр нахо…
Производствов Жодино, Беларусь
Производство
Жодино, Беларусь
1 м²
€ 18,913
Продаётся просторный коммерческий участок в Жодино Адрес: Жодино, ул. Московская ❤️ Отличный…
Магазинв Жодино, Беларусь
Магазин
Жодино, Беларусь
800 м²
€ 864,268
Продажа магазина Адрес: Минская область, г. Жодино, пр-т Ленина, 3А Площадь – 799,7 м2…
Коммерческаяв Жодино, Беларусь
Коммерческая
Жодино, Беларусь
18 м² 1/1 Этаж
€ 5,584
Капитальный кирпичный гараж по ул. Рокоссовского. Хорошие подъездные пути, идеальный вариант…
Коммерческаяв Жодино, Беларусь
Коммерческая
Жодино, Беларусь
39 м²
€ 4,953
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316,  лицензия №02240/54  от&nb…
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