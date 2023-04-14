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Купить коммерческую недвижимость в Пуховичский район, Беларусь

Марьина Горка
10
Пуховичский сельский Совет
2
Руденский сельский Совет
2
Блужский сельский Совет
1
17 объектов найдено
Магазин 3 комнатыв Марьина Горка, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат 96 м² 1/1 Этаж
€ 67,861
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площад…
Коммерческаяв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
4 370 м²
€ 40,717
Дом отдыха « Пуховичи», Пуховичский р-н, Минская область. Общая площадь кап. стр…
Производствов Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
513 м² 1/1 Этаж
€ 69,599
Производство,  склад ,  административные помещения  г. Марьина Горка, ул. Нов…
Магазинв Марьина Горка, Беларусь
Магазин
Марьина Горка, Беларусь
120 м² 1/1 Этаж
€ 226,205
Продается магазин в хорошем проходном месте рядом с центром города в непосредственной близос…
Складв Марьина Горка, Беларусь
Склад
Марьина Горка, Беларусь
263 м² 1/1 Этаж
€ 162,867
Уникальное предложение в районном центре г. Марьина Горка! Продается добротное, отвечающее с…
Коммерческаяв Марьина Горка, Беларусь
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
345 м² 1/1 Этаж
€ 271,445
Уникальное предложение в районном центре г. Марьина Горка! Продается добротное, отвечающее с…
Коммерческаяв Марьина Горка, Беларусь
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
3 962 м² Количество этажей 3
€ 1,289,909
Продается 3-х этажное нежилое кирпичное здание свободного назначения  общей площадью 39…
Коммерческаяв Марьина Горка, Беларусь
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
78 м² 1/1 Этаж
€ 38,002
Добротное помещение, бревенчатые стены, фундамент бутобетон, перегородки и перекрытия - дере…
Магазинв Руденск, Беларусь
Магазин
Руденск, Беларусь
1 019 м² 1/1 Этаж
€ 633,373
Продается прибыльный магазин (в собственности). Расположенный в "городе-спутнике" …
Производствов Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
535 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Магазин 3 комнатыв Руденский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 95 м² 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается отдельно стоящее здание магазина, современное, с отделкой, со всеми коммуникациями…
Коммерческая 3 комнатыв Руденский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 400 м² 1/1 Этаж
€ 40,717
Продается готовый действующий бизнес по адресу: Пуховичский район, г.п. Правдинский, ул. Зел…
Магазин 1 комнатав Марьина Горка, Беларусь
Магазин 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат 2/2 Этаж
€ 36,193
Продается павильон,  расположен на 2-м этаже 2 этажного ТЦ ТРИО Есть арендатор. (р…
Коммерческая 18 комнатв Марьина Горка, Беларусь
Коммерческая 18 комнат
Марьина Горка, Беларусь
18 Количество комнат 488 м²
€ 359,348
Легендарный развлекательный центр - казино, ночной клуб, бары, ресторан, пиццерия, 4 офиса с…
Офисв Талька, Беларусь
Офис
Талька, Беларусь
137 м² 1/1 Этаж
€ 9,048
Добротное помещение, кирпичные стены толщиной 0,53 метра! высота потолка 5м, стены внут…
Коммерческая 15 комнатв Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 15 комнат
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
15 Количество комнат 6 356 м²
€ 135,723
В продаже земля со строениями на берегу реки Свислочь. Назначение- Содержание и обслуживание…
Производство 10 комнатв Руденск, Беларусь
Производство 10 комнат
Руденск, Беларусь
10 Количество комнат 406 м²
Цена по запросу
Продается производственное здание (склад)  по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, г.…

Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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