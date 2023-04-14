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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Купить коммерческую недвижимость в Пуховичский район, Беларусь
Марьина Горка
10
Пуховичский сельский Совет
2
Руденский сельский Совет
2
Блужский сельский Совет
1
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17 объектов найдено
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Магазин 3 комнаты
Марьина Горка, Беларусь
3 Количество комнат
96 м²
1/1 Этаж
€ 67,861
Продажа помещения в микрорайоне с высокой проходимостью, с отдельным входом площад…
Коммерческая
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
4 370 м²
€ 40,717
Дом отдыха « Пуховичи», Пуховичский р-н, Минская область. Общая площадь кап. стр…
Производство
Марьина Горка, Беларусь
513 м²
1/1 Этаж
€ 69,599
Производство, склад , административные помещения г. Марьина Горка, ул. Нов…
Магазин
Марьина Горка, Беларусь
120 м²
1/1 Этаж
€ 226,205
Продается магазин в хорошем проходном месте рядом с центром города в непосредственной близос…
Склад
Марьина Горка, Беларусь
263 м²
1/1 Этаж
€ 162,867
Уникальное предложение в районном центре г. Марьина Горка! Продается добротное, отвечающее с…
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
345 м²
1/1 Этаж
€ 271,445
Уникальное предложение в районном центре г. Марьина Горка! Продается добротное, отвечающее с…
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
3 962 м²
Количество этажей 3
€ 1,289,909
Продается 3-х этажное нежилое кирпичное здание свободного назначения общей площадью 39…
Коммерческая
Марьина Горка, Беларусь
78 м²
1/1 Этаж
€ 38,002
Добротное помещение, бревенчатые стены, фундамент бутобетон, перегородки и перекрытия - дере…
Магазин
Руденск, Беларусь
1 019 м²
1/1 Этаж
€ 633,373
Продается прибыльный магазин (в собственности). Расположенный в "городе-спутнике" …
Производство
Марьина Горка, Беларусь
535 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Магазин 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
95 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается отдельно стоящее здание магазина, современное, с отделкой, со всеми коммуникациями…
Коммерческая 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
400 м²
1/1 Этаж
€ 40,717
Продается готовый действующий бизнес по адресу: Пуховичский район, г.п. Правдинский, ул. Зел…
Магазин 1 комната
Марьина Горка, Беларусь
1 Количество комнат
2/2 Этаж
€ 36,193
Продается павильон, расположен на 2-м этаже 2 этажного ТЦ ТРИО Есть арендатор. (р…
Коммерческая 18 комнат
Марьина Горка, Беларусь
18 Количество комнат
488 м²
€ 359,348
Легендарный развлекательный центр - казино, ночной клуб, бары, ресторан, пиццерия, 4 офиса с…
Офис
Талька, Беларусь
137 м²
1/1 Этаж
€ 9,048
Добротное помещение, кирпичные стены толщиной 0,53 метра! высота потолка 5м, стены внут…
Коммерческая 15 комнат
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
15 Количество комнат
6 356 м²
€ 135,723
В продаже земля со строениями на берегу реки Свислочь. Назначение- Содержание и обслуживание…
Производство 10 комнат
Руденск, Беларусь
10 Количество комнат
406 м²
Цена по запросу
Продается производственное здание (склад) по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, г.…
Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь
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