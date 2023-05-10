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Коммерческая недвижимость в Оршанский район, Беларусь

Орша
20
23 объекта найдено
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 27 м²
Этаж 1
€ 4,560
Производство 6 комнат в Орша, Беларусь
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 498 м²
Этаж 1/1
€ 300,967
Коммерческая 10 спален в Орша, Беларусь
Коммерческая 10 спален
Орша, Беларусь
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
€ 638,414
Коммерческая 6 комнат в Высоковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 6 комнат
Высоковский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 81 м²
€ 227,093
Офис в Орша, Беларусь
Офис
Орша, Беларусь
Площадь 1 181 м²
Этаж 1/1
€ 72,231
Производство 10 комнат в Болбасово, Беларусь
Производство 10 комнат
Болбасово, Беларусь
Комнаты 10
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
€ 28,273
Магазин в Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
€ 27,361
Коммерческая 2 комнаты в Орша, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Орша, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
€ 59,281
Магазин в Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
Площадь 78 м²
Этаж 1
€ 22,801
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
€ 92,634
Коммерческая 3 комнаты в Орша, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
€ 91,202
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 9 114 м²
Количество этажей 4
€ 456,010
Производство в Барань, Беларусь
Производство
Барань, Беларусь
Площадь 1 995 м²
Количество этажей 3
€ 36,116
Коммерческая 4 комнаты в Орша, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты
Орша, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 305 м²
Этаж 1/1
€ 228,005
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 44 м²
€ 4,560
Коммерческая 3 комнаты в Орша, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 42 м²
Этаж 1/3
€ 23,713
Производство в Орша, Беларусь
Производство
Орша, Беларусь
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
€ 79,346
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
€ 72,962
Магазин в Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
Площадь 300 м²
€ 48,756
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
€ 4,013
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 9 м²
€ 54,721
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
€ 33,745
Коммерческая в Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
Площадь 250 м²
€ 68,402
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