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Коммерческая недвижимость в Оршанский район, Беларусь
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23 объекта найдено
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Коммерческая
Орша, Беларусь
27 м²
1
€ 4,560
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6
498 м²
1/1
€ 300,967
Коммерческая 10 спален
Орша, Беларусь
10
10
1 000 м²
2
€ 638,414
Коммерческая 6 комнат
Высоковский сельский Совет, Беларусь
6
81 м²
€ 227,093
Офис
Орша, Беларусь
1 181 м²
1/1
€ 72,231
Производство 10 комнат
Болбасово, Беларусь
10
285 м²
1/1
€ 28,273
Магазин
Орша, Беларусь
53 м²
1/1
€ 27,361
Коммерческая 2 комнаты
Орша, Беларусь
2
56 м²
1/1
€ 59,281
Магазин
Орша, Беларусь
78 м²
1
€ 22,801
Коммерческая
Орша, Беларусь
290 м²
3
€ 92,634
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
3
138 м²
1/1
€ 91,202
Коммерческая
Орша, Беларусь
9 114 м²
4
€ 456,010
Производство
Барань, Беларусь
1 995 м²
3
€ 36,116
Коммерческая 4 комнаты
Орша, Беларусь
4
305 м²
1/1
€ 228,005
Коммерческая
Орша, Беларусь
44 м²
€ 4,560
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
3
42 м²
1/3
€ 23,713
Производство
Орша, Беларусь
343 м²
2
€ 79,346
Коммерческая
Орша, Беларусь
91 м²
€ 72,962
Магазин
Орша, Беларусь
300 м²
€ 48,756
Коммерческая
Орша, Беларусь
24 м²
1/1
€ 4,013
Коммерческая
Орша, Беларусь
9 м²
€ 54,721
Коммерческая
Орша, Беларусь
26 м²
2/5
€ 33,745
Коммерческая
Орша, Беларусь
250 м²
€ 68,402
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