Купить коммерческую недвижимость в Орша, Беларусь

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19 объектов найдено
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Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6 Количество комнат
498 м²
1/1 Этаж
€ 322,115
Коммерческая 10 спален
Орша, Беларусь
10 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 2
€ 633,373
Предлагаем Вашему вниманию масштабный Культурно Развлекательный Центр "КОРОНА". Kr…
Офис
Орша, Беларусь
1 181 м²
1/1 Этаж
€ 71,679
Магазин
Орша, Беларусь
53 м²
1/1 Этаж
€ 18
Коммерческая 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат
56 м²
1/1 Этаж
€ 58,813
Магазин
Орша, Беларусь
78 м²
1 Этаж
€ 22,620
Коммерческая
Орша, Беларусь
290 м²
Количество этажей 3
€ 91,902
Продается база по адресу г. Орша, ул. Марата. Здание трехэтажное 1966 года, стены кирп…
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
138 м²
1/1 Этаж
€ 90,482
Коммерческая
Орша, Беларусь
9 114 м²
Количество этажей 4
€ 452,409
Коммерческая 4 комнаты
Орша, Беларусь
4 Количество комнат
305 м²
1/1 Этаж
€ 226,205
Коммерческая
Орша, Беларусь
44 м²
€ 4,524
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат
42 м²
1/3 Этаж
€ 23,525
Производство
Орша, Беларусь
343 м²
Количество этажей 2
€ 78,719
Продается производственная база с пристройками 343м2 на отдельном огороженном земельно…
Коммерческая
Орша, Беларусь
91 м²
€ 72,385
Магазин
Орша, Беларусь
300 м²
€ 48,384
Sale pomeshcheniyaploshchad from 300 to 570 м² brick, condition of the house: without f…
Коммерческая
Орша, Беларусь
24 м²
1/1 Этаж
€ 3,981
Гараж ул. Белинская площадь от 24 до 25,2 м & sup2; этаж 1/1, высота потолка 3,5 м, кирп…
Коммерческая
Орша, Беларусь
9 м²
€ 54,289
For sale Open site, Orsha, st. Lenin, house 223-VPloslov 8.5 m & sup2;, plot 74.4 acres, bri…
Коммерческая
Орша, Беларусь
26 м²
2/5 Этаж
€ 33,478
For sale Room, Orsha, st. Ostrovsky from 1 room, area 26.4 m & sup2;, floor 2/ 5, ceiling he…
Коммерческая
Орша, Беларусь
250 м²
€ 67,861
Продаётся здание неопределённого назначения с возможностью создания точки общепита, располож…
Параметры недвижимости в Орша, Беларусь
с видом на горы
недорогая
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