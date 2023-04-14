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Купить коммерческую недвижимость в Орша, Беларусь

19 объектов найдено
Производство 6 комнатв Орша, Беларусь
Производство 6 комнат
Орша, Беларусь
6 Количество комнат 498 м² 1/1 Этаж
€ 322,115
Коммерческая 10 спаленв Орша, Беларусь
Коммерческая 10 спален
Орша, Беларусь
10 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
€ 633,373
Предлагаем Вашему вниманию масштабный Культурно Развлекательный Центр "КОРОНА". Kr…
Офисв Орша, Беларусь
Офис
Орша, Беларусь
1 181 м² 1/1 Этаж
€ 71,679
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
53 м² 1/1 Этаж
€ 18
Коммерческая 2 комнатыв Орша, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Орша, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 58,813
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
78 м² 1 Этаж
€ 22,620
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
290 м² Количество этажей 3
€ 91,902
Продается база по адресу г. Орша, ул. Марата.  Здание трехэтажное 1966 года, стены кирп…
Коммерческая 3 комнатыв Орша, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 138 м² 1/1 Этаж
€ 90,482
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
9 114 м² Количество этажей 4
€ 452,409
Коммерческая 4 комнатыв Орша, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты
Орша, Беларусь
4 Количество комнат 305 м² 1/1 Этаж
€ 226,205
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
44 м²
€ 4,524
Коммерческая 3 комнатыв Орша, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Орша, Беларусь
3 Количество комнат 42 м² 1/3 Этаж
€ 23,525
Производствов Орша, Беларусь
Производство
Орша, Беларусь
343 м² Количество этажей 2
€ 78,719
Продается производственная база с пристройками  343м2 на отдельном огороженном земельно…
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
91 м²
€ 72,385
Магазинв Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
300 м²
€ 48,384
Sale pomeshcheniyaploshchad from 300 to 570 м² brick, condition of the house: without f…
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
24 м² 1/1 Этаж
€ 3,981
Гараж ул. Белинская площадь от 24 до 25,2 м & sup2; этаж 1/1, высота потолка 3,5 м, кирп…
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
9 м²
€ 54,289
For sale Open site, Orsha, st. Lenin, house 223-VPloslov 8.5 m & sup2;, plot 74.4 acres, bri…
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
26 м² 2/5 Этаж
€ 33,478
For sale Room, Orsha, st. Ostrovsky from 1 room, area 26.4 m & sup2;, floor 2/ 5, ceiling he…
Коммерческаяв Орша, Беларусь
Коммерческая
Орша, Беларусь
250 м²
€ 67,861
Продаётся здание неопределённого назначения с возможностью создания точки общепита, располож…

Параметры недвижимости в Орша, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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