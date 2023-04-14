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Купить магазин в Молодечненский район, Беларусь

Молодечно
6
Красненский сельский Совет
1
Магазин В архив
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7 объектов найдено
Магазинв Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
209 м² 1/9 Этаж
€ 134,524
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазинв Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
103 м² 1/9 Этаж
€ 60,977
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазинв Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
105 м² 1/9 Этаж
€ 68,004
Продается торгово-административное помещение в жилом доме "За Яшмой"  Адрес: …
Магазинв Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
333 м² 1 Этаж
€ 229,371
Продажа торгового помещения. г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 14 Площадь: 332,6 кв.м, из них…
Магазинв Молодечно, Беларусь
Магазин
Молодечно, Беларусь
30 м² 1/5 Этаж
€ 37,550
Продаётся административно-торговое помещение в г.Молодечно ул.В.Гостинец,72 Расположенное в …
Магазин 2 комнатыв Молодечно, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Молодечно, Беларусь
2 Количество комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 37,098
Продается изолированное помещение (АПТЕКА) по улице Буховщина,60 в г.Молодечно. Помещение вс…
Магазинв Красненский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Красненский сельский Совет, Беларусь
322 м² 1/2 Этаж
€ 16,287
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…

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