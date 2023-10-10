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Коммерческая
Беларусь
Молодечненский район
Коммерческая недвижимость в Молодечненский район, Беларусь
Молодечно
6
Красненский сельский Совет
3
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15 объектов найдено
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Производство с подъездными путями, с отдельным входом
Тюрли, Беларусь
931 м²
Производственное здание площадью 931,3 кв.м. Адрес: д.Тюрли, Молодечненский район ❤️ Произв…
€344,546
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Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
103 м²
1/9
Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€146,190
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Коммерческая 25 комнат с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
25
847 м²
2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€125,725
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Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
25
845 м²
2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€125,725
Рекомендовать
Магазин с парковкой, в оживленном месте
Молодечно, Беларусь
344 м²
1/1
Здание для ремонта и технического обслуживания авто – 3 бокса площадью 103,3 кв.м. Адрес: г…
€188,114
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Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
29 515 м²
Продажа. Здание кирпичного завода. Адрес: Молодечненский район, жд. ст. Пруды Площадь – 2951…
€992,563
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Коммерческая
Молодечно, Беларусь
1 120 м²
3
Комплекс зданий в городе Молодечно по адресу ул. Молодежная, 10 Земельный участок 0,51 га Н…
€140,849
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Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Городок, Беларусь
655 м²
1/3
Продаётся помещение водяной мельницы в живописном месте у озера. Прекрасно подходит для разм…
€61,444
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с видеонаблюдением, с отдельным входом
Молодечно, Беларусь
333 м²
1
Продажа торгового помещения. г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 14 Площадь: 332,6 кв.м, из них…
€239,633
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Склад 3 комнаты с подъездными путями, с рампой
Красненский сельский Совет, Беларусь
3
773 м²
1/1
Продаются с отличным торгом склады вторсырья в д. Красное, Молодечненское направление, 42 км…
€36,867
Рекомендовать
Ресторан, кафе с подъездными путями, с Signalizaciya
Молодечно, Беларусь
1 252 м²
2
Продается ресторанный комплекс в историческом месте г. Молодечно. 1989 г. п. Площадь - 1251,…
€427,275
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Офис 1 комната с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
1
30 м²
1/4
Продается однокомнатная квартира в г. Молодечно по улице Притыцкого! В самом сердце города, …
€34,976
Рекомендовать
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
4
893 м²
1/1
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
€89,803
Рекомендовать
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Красненский сельский Совет, Беларусь
322 м²
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
€17,015
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Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Красненский сельский Совет, Беларусь
322 м²
1/2
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
€17,015
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Типы недвижимости в Молодечненский район
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