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Коммерческая недвижимость в Молодечненский район, Беларусь

Молодечно
6
Красненский сельский Совет
3
15 объектов найдено
Производство с подъездными путями, с отдельным входом в Тюрли, Беларусь
Производство с подъездными путями, с отдельным входом
Тюрли, Беларусь
Площадь 931 м²
Производственное здание площадью 931,3 кв.м.  Адрес: д.Тюрли, Молодечненский район ❤️ Произв…
€344,546
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
Площадь 103 м²
Этаж 1/9
  Дом находится во дворе самой главной улицы города и в центре активной жизни людей, что явл…
€146,190
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с видеонаблюдением, с охраной
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 25
Площадь 847 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€125,725
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 25
Площадь 845 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€125,725
Магазин с парковкой, в оживленном месте в Молодечно, Беларусь
Магазин с парковкой, в оживленном месте
Молодечно, Беларусь
Площадь 344 м²
Этаж 1/1
Здание для ремонта и технического обслуживания авто  – 3 бокса площадью 103,3 кв.м. Адрес: г…
€188,114
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, в оживленном месте
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 515 м²
Продажа. Здание кирпичного завода. Адрес: Молодечненский район, жд. ст. Пруды Площадь – 2951…
€992,563
Коммерческая в Молодечно, Беларусь
Коммерческая
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 3
Комплекс зданий в городе Молодечно по адресу ул. Молодежная, 10 Земельный участок  0,51 га Н…
€140,849
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Городок, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Городок, Беларусь
Площадь 655 м²
Этаж 1/3
Продаётся помещение водяной мельницы в живописном месте у озера. Прекрасно подходит для разм…
€61,444
Магазин с кондиционером, с видеонаблюдением, с отдельным входом в Молодечно, Беларусь
Магазин с кондиционером, с видеонаблюдением, с отдельным входом
Молодечно, Беларусь
Площадь 333 м²
Этаж 1
Продажа торгового помещения. г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 14 Площадь: 332,6 кв.м, из них…
€239,633
Склад 3 комнаты с подъездными путями, с рампой в Красненский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты с подъездными путями, с рампой
Красненский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 773 м²
Этаж 1/1
Продаются с отличным торгом склады вторсырья в д. Красное, Молодечненское направление, 42 км…
€36,867
Ресторан, кафе с подъездными путями, с Signalizaciya в Молодечно, Беларусь
Ресторан, кафе с подъездными путями, с Signalizaciya
Молодечно, Беларусь
Площадь 1 252 м²
Количество этажей 2
Продается ресторанный комплекс в историческом месте г. Молодечно. 1989 г. п. Площадь - 1251,…
€427,275
Офис 1 комната с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями в Молодечно, Беларусь
Офис 1 комната с парковкой, с кондиционером, с подъездными путями
Молодечно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продается однокомнатная квартира в г. Молодечно по улице Притыцкого! В самом сердце города, …
€34,976
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Склад 4 комнаты с видеонаблюдением, с охраной, с подъездными путями
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 893 м²
Этаж 1/1
Продается складское помещение рядом с деревней Поповщина. Молодечненский р-н, 42 км от МКАД.…
€89,803
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Красненский сельский Совет, Беларусь
Производство с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
€17,015
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Красненский сельский Совет, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 322 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание магазина с возможностью перепрофилирования через реконструкцию под другие в…
€17,015

Типы недвижимости в Молодечненский район

склады
магазины
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