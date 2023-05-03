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Коммерческая недвижимость в Могилёв, Беларусь

18 объектов найдено
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
128 м² 1/2 Этаж
€ 71
Продается коммерческое помещение в 2-Х этажном кирпичном  строении в котором  в да…
Коммерческая 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Коммерческая 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3 Количество комнат 77 м² 1/5 Этаж
€ 58,124
Продаётся помещение на Левой Дубровенке.Помещение с отделкой.Удобное месторасположение, хоро…
Коммерческая 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 10 м² 14 Этаж
€ 44,501
Продается коммерческое помещение на втором этаже Торгового Центра рядом с ТЦ"Арбат"…
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
89 м² 1/5 Этаж
€ 65
Продаётся помещение на Левой Дубровенке,общей площадью 90 квадратов.3 отдельных комнаты,сану…
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
128 м² 1/2 Этаж
€ 71
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
37 м² 4/4 Этаж
€ 108,983
Продается нежилое изолированное помещение
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
1 040 м²
€ 255,837
<b> Продажа офисного здания Адрес: Могилев, пр-т Витебский, 4 Площадь – 1039,6 м…
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
3 054 м²
€ 1,981,839
Здание + бизнес г. Могилев, ул. Комсомольская, 6  Общая площадь: 3053.6 м2 Земельный уч…
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
100 м² Количество этажей 2
€ 726,554
Склад в Могилёв, Беларусь
Склад
Могилёв, Беларусь
600 м² Количество этажей 2
€ 533,109
Продается производственно-складская база(пять зданий, в том числе 600 кв.м. низкотемпературн…
Офис 1 комната в Могилёв, Беларусь
Офис 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 342 м² 1/3 Этаж
€ 255,837
Продается половина здания в г. Могилеве! Объект представляет собой часть отдельно стоящего 3…
Коммерческая 12 комнат в Могилёв, Беларусь
Коммерческая 12 комнат
Могилёв, Беларусь
12 Количество комнат 249 м² Количество этажей 2
€ 74,472
Коммерческая в Могилёв, Беларусь
Коммерческая
Могилёв, Беларусь
€ 3,179
Магазин в Могилёв, Беларусь
Магазин
Могилёв, Беларусь
485 м² 2/2 Этаж
€ 231,589
Продается магазин. В кап. Строении заканчивается реконструкция. Произведена замена всех сете…
Магазин 1 комната в Могилёв, Беларусь
Магазин 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат 15 м² 1 Этаж
€ 5,449
Магазин 8 комнат в Могилёв, Беларусь
Магазин 8 комнат
Могилёв, Беларусь
8 Количество комнат 220 м² 1/1 Этаж
€ 43,593
Продается административное здание на Чигринова,общая площадь 220 квадратов.Здание отапливаем…
Магазин 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
2 Количество комнат 66 м² 1/5 Этаж
€ 80,829
Продается торговое изолированное помещение с отдельным входом в центре Могилева, на улице Пе…
Офис в Могилёв, Беларусь
Офис
Могилёв, Беларусь
2 301 м²
€ 626,925
Комплекс складских зданий + административное и гаражи г. Могилёв, ул. Строителей, 8А Общая п…
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