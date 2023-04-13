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Продажа офисных помещений в Брест, Беларусь
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40 объектов найдено
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Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 89,112
3 - комнатная квартира общей площадью 83,6 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Офис
Брест, Беларусь
213 м²
1/1 Этаж
€ 454,653
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО) рас…
Офис
Брест, Беларусь
210 м²
1/1 Этаж
€ 136,396
ЦЕНА СНИЖЕНА!!! Предлагаю для продажи Капитальное строение, расположенные по адресу: Брестск…
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 37,736
1 - комнатная квартира общей площадью 37,5 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Офис
Брест, Беларусь
74 м²
1/9 Этаж
€ 67,289
Предлагаем для продажи Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Васне…
Офис
Брест, Беларусь
€ 10,002
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка (р - н ул. Карьерной…
Офис
Брест, Беларусь
10 м²
€ 175,000
Лот 6802. Продается помещение складов, торговых баз, хранилищ, расположенное на земельном уч…
Офис
Брест, Беларусь
3/3 Этаж
€ 340,990
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 467,6 кв.м.…
Офис
Брест, Беларусь
48 м²
1/2 Этаж
€ 63,651
Лот 6755. Офисное (торговое) помещение по ул. Советской, расположено на 1 этаже торгового це…
Офис
Брест, Беларусь
1 390 м²
1/3 Этаж
€ 273,416
Продается здание в самом центре Бреста! Объект представляет собой отдельно стоящее 3-…
Офис
Брест, Беларусь
1 082 м²
2/2 Этаж
€ 778,139
Продается имущественный комплекс в Бресте! Объект находится в г. Бресте, ул. Советско…
Офис
Брест, Беларусь
6 м²
1/5 Этаж
€ 47,284
Лот 6636. Офис располагается в центре города Бреста на бульваре Шевченко в жилом доме на 1 э…
Офис
Брест, Беларусь
44 м²
1/5 Этаж
€ 45,374
Предлагаем для продажи Офис в самом центре города Бреста на бульваре Шевченко, д. 8, в жилом…
Офис
Брест, Беларусь
98 м²
2/3 Этаж
€ 109,117
Предлагаем для Продажи Изолированное помещение, расположенное по адресу: Брестская область, …
Офис
Брест, Беларусь
8/8 Этаж
€ 454,653
Административное помещение в бизнес - центре "Брест Деловой" в собственность в вос…
Офис
Брест, Беларусь
65 м²
3/3 Этаж
€ 41,373
Предлагаем для продажи как вместе, так и по отдельности: Изолированные помещения, расположен…
Офис
Брест, Беларусь
44 м²
1/2 Этаж
€ 87,293
Предлагаем для продажи Изолированное помещение, расположенное по адресу: Брестская обл., г. …
Офис
Брест, Беларусь
870 м²
1/1 Этаж
€ 68,198
Предлагаю для продажи Капитальные строения, расположенные по адресу: Брестская обл., г. Брес…
Офис
Брест, Беларусь
106 м²
1/6 Этаж
€ 121,900
Продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Изолированное помещение, распол…
Офис
Брест, Беларусь
210 м²
1/1 Этаж
€ 145,125
Продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, расположе…
Офис
Брест, Беларусь
50 м²
1/3 Этаж
€ 48,648
Прямая продажа от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предл…
Офис
Брест, Беларусь
54 м²
1/10 Этаж
€ 29,407
Прямая продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Изолированное помещение,…
Офис
Брест, Беларусь
10 м²
1/4 Этаж
€ 109,117
Лот 6301. Помещение многофункциональное, расположенное на первом этаже четырехэтажного здани…
Офис
Брест, Беларусь
775 м²
1/1 Этаж
€ 81,838
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Предлагае…
Офис
Брест, Беларусь
125 м²
1/4 Этаж
€ 147,762
Брест. Машерова 1-ый этаж, отдельный вход, 125,2 кв.м..Административно-торговое помещение в …
Офис
Брест, Беларусь
213 м²
€ 454,653
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Предлагае…
Офис
Брест, Беларусь
3/3 Этаж
€ 109,117
Административное помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью …
Офис 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
€ 46,829
Предлагаем купить готовый коммерческий объект в самом Центре города Бреста ( ул. Советская )…
Офис
Брест, Беларусь
1 м²
1/5 Этаж
€ 54,467
Лот 5802. Перспективное место для вывода под коммерческую недвижимость. Трёхкомнатная кварти…
Офис
Брест, Беларусь
€ 29,098
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 42,6 кв.м. …
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