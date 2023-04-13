Купить коммерческую недвижимость в Брест, Беларусь

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189 объектов найдено
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Магазин
Брест, Беларусь
543 м²
1/1 Этаж
€ 445,560
Предлагаю для продажи в самом центре Бреста, ул. Московская, 204, Торговое изолированное пом…
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 89,112
3 - комнатная квартира общей площадью 83,6 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
2/3 Этаж
€ 42,010
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже (вход с…
Коммерческая
Брест, Беларусь
1 113 м²
1/3 Этаж
€ 303,708
Предлагаю для ПРОДАЖИ, в том числе в ЛИЗИНГ (удобно и выгодно), трёхэтажное Капитальное стро…
Магазин
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 327,350
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 140,5 кв.м. Изолиро…
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,733
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
Коммерческая
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 8,184
Земельный участок (назначение - обслуживание здания склада) площадью 0,2343 га с нежилым зда…
Магазин
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 145,489
Торговое помещение в собственность в районе Вулька (р - н ул. Махновича) города Бреста общей…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
1/5 Этаж
€ 60,924
Предлагаю для продажи Торговое помещение (выведена жилая квартира) в самом центре г. Бреста,…
Коммерческая
Брест, Беларусь
5 306 м²
Количество этажей 5
€ 3,637,224
Многофункциональное здание. г. Брест, ул. Ленинградская, 37 Общая площадь: 5305.…
Коммерческая
Брест, Беларусь
1 082 м²
€ 781,228
Продажа здания Адрес: г. Брест, ул. Советской Конституции, 15 Площадь – 1 081,7 кв. м2…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 13,640
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 17,3 кв.м. Изолиров…
Склад
Брест, Беларусь
220 м²
1/1 Этаж
€ 22,733
Продам Склад контейнерного типа в собственность в северо-западной части города Бреста, микро…
Магазин
Брест, Беларусь
55 м²
2/3 Этаж
€ 29,098
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 29,098
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 54,5 кв.…
Магазин
Брест, Беларусь
55 м²
2/3 Этаж
€ 29,098
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Магазин
Брест, Беларусь
3 049 м²
1/2 Этаж
€ 1,091,167
Предлагаем для продажи ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР в самом центре г. Бреста, 2-х этажное здание с цокольн…
Коммерческая
Брест, Беларусь
10 м²
2/2 Этаж
€ 34,554
Лот 6916. В продаже изолированное нежилое помещение на втором этаже двухэтажного кирпичного …
Офис
Брест, Беларусь
213 м²
1/1 Этаж
€ 454,653
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО) рас…
Коммерческая
Брест, Беларусь
213 м²
1/1 Этаж
€ 636,514
Предлагаю для продажи комплекс капитальных строений (оборудовано и используется под СТО), ра…
Офис
Брест, Беларусь
210 м²
1/1 Этаж
€ 136,396
ЦЕНА СНИЖЕНА!!! Предлагаю для продажи Капитальное строение, расположенные по адресу: Брестск…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 75,472
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 83,2 кв.…
Офис
Брест, Беларусь
1/9 Этаж
€ 37,736
1 - комнатная квартира общей площадью 37,5 кв.м с возможностью перевода в нежилой фонд. Квар…
Магазин
Брест, Беларусь
22 м²
2/4 Этаж
€ 20,005
Предлагаю для продажи в самом центре г. Бреста на ул. Советской в торговом центре «Берестейс…
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,733
Здание склада в собственность общей площадью 220,4 кв.м, расположенное на земельном участке …
Коммерческая
Брест, Беларусь
217 м²
1/1 Этаж
€ 141,852
Здание административно-хозяйственное в собственность в центральной части города Бреста общей…
Магазин
Брест, Беларусь
115 м²
1/5 Этаж
€ 190,000
Предлагаем для продажи в центре Бреста изолированное помещение по адресу ул. Комсомольская, …
Офис
Брест, Беларусь
74 м²
1/9 Этаж
€ 67,289
Предлагаем для продажи Изолированное помещение, расположенное по адресу: г. Брест, ул. Васне…
Офис
Брест, Беларусь
€ 10,002
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка (р - н ул. Карьерной…
Коммерческая
Брест, Беларусь
1/2 Этаж
€ 172,768
Здание многофункциональное в собственность общей площадью 179 кв.м, расположенное на земельн…
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