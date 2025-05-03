О застройщике

Platinum Coast - первый проект, начавший работу в Риме, который широко считается новым Сиануквилем. Расположенный на окраине национального парка и панорамный вид на океан Платиновое побережье станет главным морским проектом в Камбодже.

Общий размер проекта составляет 50 гектаров, включая как кондоминиумы, так и роскошные виллы, а также земельные участки для тех, кто хочет там построить собственную недвижимость. В рамках проекта запланированы природные парки, устья рек на протяжении всего проекта, торговые центры и международный курорт на вершине окружающих гор.

Завершенный кондоминиум первой фразы состоит из двух 17-этажных башен с 494 единицами студии и одной спальней, размеры варьируются от 34 до 71 кв.м. и 4 пентхаусов. Первая очередь вилл включает в себя в общей сложности 54 квартиры с двумя различными дизайнами. Традиционные французские виллы и современные виллы. Оба идеально подходят для вашего дома для отдыха в Камбодже.