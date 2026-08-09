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Жилье в Пномпене, Камбоджа

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Khan Boeng Keng Kang
77
Khan Chamkar Mon
46
Khan Sen Sok
60
Khan Daun Penh
48
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418 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9/38
Просторные апартаменты с 2-мя спальнями площадью 75м.кв. на 9 этаже с панорамным видом на го…
$84,467
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Кондо в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Кондо с 1 спальней для продажи на Тайм-сквер 7 - Тул КоркОткройте для себя современную город…
$72,000
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Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
2-комнатный кондо на продажу в UC88 Wyndham Garden BKK1Опыт городской жизни в UC88 Wyndham G…
Цена по запросу
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TekceTekce
Дом 7 комнат в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 7 комнат
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 120 м²
Этаж 2
Отличный магазин для продажи на улице 271 Это отличная возможность иметь просторный магазин …
$500,000
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Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 60
Эта захватывающая возможность предлагает совершенно новую кондоминиум с 2 спальнями в долгож…
$140,000
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Вилла 5 комнат в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Этаж 3
Инвестируйте в эту полностью меблированную виллу и получайте годовой доход в размере 6%. Иде…
$365,000
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Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 231 м²
Этаж 2
Собственная просторная вилла с 5 спальнями и 6 ванными комнатами в самом сердце самого быстр…
$220,000
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Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя идеальную кондоминиум с 1 кроватью и 1 ванной для продажи в оживленном Чам…
$88,000
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Квартира в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Квартира
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Площадь 45 м²
Этаж 20/39
Внимание, пресейл нового комплекса ‼️ Срочно оставляй заявку , юниты раскупаются ‼️ Ус…
$54,292
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Дом 4 комнаты в Sangkat Russey Keo, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Russey Keo, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 85 м²
Этаж 2
Расположенный в тихом жилом районе Sangkat Kilomet 6, этот современный связанный дом предлаг…
$249,000
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Дом 3 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 3
Расположенные в спокойной и безопасной резиденции Ла-Пальм, эти 3 связанных дома имеют 3 спа…
$88,000
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Вилла 9 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 9 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 451 м²
Этаж 3
Эта 3-этажная вилла расположена на земле размером 15,3 м х 29,5 м (451,35 кв. м) с размером …
$400,000
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Кондо в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
1 спальный блок - 75 кв.м. - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Цена по запросу
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Кондо в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Тайм-сквер 8 – дизайн для каждого стиля жизниНезависимо от того, воспитываете ли вы семью, с…
$83,250
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Квартира 1 комната в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 1 комната
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 39
$61,000
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Дом 2 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 2
Этот новый связанный дом в Борее Flora 6A никогда не жила, предлагая свежие и ухоженные усло…
$77,000
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Дом 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3
Расположенный в просторной зоне с высоким трафиком, эта недвижимость идеально подходит для д…
$760,000
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Квартира 2 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 11/36
Апартаменты «под ключ» 1+1 на 11 этаже площадью 55 кв.м. в современном жилом кондоминиуме би…
$73,373
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Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 5
Откройте для себя исключительную квартиру в стиле лофт с 3 спальнями в престижном районе Тон…
$496,458
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Квартира 2 комнаты в Пномпень, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Купите квартиру в Камбодже в современном жилом комплексе бизнес-класса, расположенном в цент…
Цена по запросу
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Кондо в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
1 спальный блок - 55 кв.м. - Vue Aston by The Peninsula Capital Co., Ltd
Цена по запросу
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Вилла в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 648 м²
Этот первоклассный земельный участок стратегически расположен в самом сердце БКК1, самого пр…
$5,51 млн
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Дом 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 2
Этот высокопотенциальный 2-этажный магазин по цене $580 000 стратегически расположен в истор…
$550,000
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Дом 4 комнаты в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 92 м²
📣📣__ 📍__ 💲__ ▶️::: 4.2m x 14m ▶️4.2 x 22m ▶️__ ▶️__ ☎️__
$188,000
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Кондо 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 51
Расположенная на 51-м этаже популярной городской деревни Фаза 2, эта потрясающая кондоминиум…
$250,000
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Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Megakim World Corp. представляет Time Square 8, последнее дополнение к их портфолио элитных …
$162,100
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Дом 2 комнаты в Prey Pring Khang Tboung 1, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Prey Pring Khang Tboung 1, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 1
Собственный комфортабельный и доступный дом в мирном сообществе Борей Чири. Эта недвижимость…
$65,000
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Дуплекс в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дуплекс
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 60 м²
Time SQUARE 7 Шоу-румLOBBY & DUPLEX✅Изысканный дизайн✅Стильный интерьер✅Премиальный сегмент✅…
$40,387
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Квартира в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира
Khan Daun Penh, Камбоджа
🔥 ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ЦЕНЕ ЭКОНОМ-СЕГМЕНТА!   🔥 СКИДКА ДО 20% ДО КОНЦА ИЮНЯ! …
$79,000
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Квартира в Пномпень, Камбоджа
Квартира
Пномпень, Камбоджа
🚀 R&F City, Пномпень – готовые квартиры с инфраструктурой в стратегическом месте города. …
$50,000
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Типы недвижимости в Пномпене

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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