Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Жилая

Жильё в Khan Daun Penh, Камбоджа

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 18/18
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$127,285
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 32/47
Насладитесь воплощением роскошной жизни в главном районе Пномпеня, Преа Монивонг. Этот потря…
$153,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 18/18
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$130,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов