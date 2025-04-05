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Жильё в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Этаж 20/43
Квартира популярной планировкой студия и одна спальня.Инвестиционно привлекательная квартира…
$237,448
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Студия в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Студия
Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Площадь 29 м²
Этаж 20/43
Жилой комплекс в самом сердце Пномпеня, в районе Беунг Кенг Канг.Объект с высокой окупаемост…
$153,740
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DDA Real Estate
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Кондо с мебелью, с бассейном, в центре города в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Кондо с мебелью, с бассейном, в центре города
Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 43
Продаются дизайнерские апартаменты с 1 спальней и полной меблировкой, предлагающие много мес…
$139,466
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Квартира 3 комнаты в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Этаж 20/43
Квартира с топовой локацией и развитой инфраструктурой.Скидки и преимущества приобретения:1.…
$286,509
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Агентство
DDA Real Estate
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Рейтинг 4.9 / 5:
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