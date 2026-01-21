Резиденция LZ Sea View Premium – Luxury Coastal Living in Sihanoukville

Сиануквиль LZ море View Premium - это 24-этажный роскошный кондоминиум, разработанный командой, стоящей за очень успешными резиденциями LZ Sea View, известными тем, что они обеспечивают 100% аренду.

Разработанный для современной прибрежной жизни, проект предлагает изысканный образ жизни с потрясающим видом на море и город в одном из самых быстрорастущих направлений Камбоджи.

Основные моменты проекта

24-этажный роскошный кондоминиум

Менее 308 эксклюзивных резиденций

Расположение рядом с ресторанами, торговыми центрами и развлекательными зонами

Панорамный океан и вид на горизонт

Сильный инвестиционный потенциал на растущем прибрежном рынке

Премиальные удобства

Бутик-лобби с консьерж-сервисом

24/7 безопасность и наблюдение CCTV

Высокоскоростные частные лифты

Безопасная парковка

Услуги прачечной и домашнего хозяйства

Коммерческие и офисные помещения (1F-2F)

Жизненные объекты

Пиклбол и баскетбольные площадки

Открытая игровая площадка и детский зал для детей

Пространства для семейного отдыха

Новый ориентир для роскошной жизни в Сиануквилле, сочетающий комфорт, удобство и долгосрочную инвестиционную ценность.