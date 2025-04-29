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Жильё в Khan Chroy Changvar, Камбоджа

1 объект найдено
Кондо в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 45
Продаются дизайнерские полностью меблированные апартаменты FREEHOLD, расположенные в центре …
$179,132
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