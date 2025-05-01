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Жильё в Zlataritsa, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Zlataritsa, Болгария
Дом 3 спальни
Zlataritsa, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
3-комнатный дом на продажу в 30 минутах езды от Велико Тырново IBG Real Estates рада предло…
$15,691
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в Zlataritsa, Болгария

Недорогая
Элитная
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