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Земельные участки в Варненская область, Болгария

2 объекта найдено
Земельные участки 2 спальни с двором в Бяла, Болгария
Земельные участки 2 спальни с двором
Бяла, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
€149,000
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Земельные участки в Золотые Пески, Болгария
Земельные участки
Золотые Пески, Болгария
Площадь 4 500 м²
Болгария, Варна  Продается участок земли площадью 4500 кв. м (45 соток) в районе г. Варна …
€250,000
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