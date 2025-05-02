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Дома с садом в Варненской области, Болгария

1 объект найдено
Вилла в Varna, Болгария
Вилла
Varna, Болгария
Площадь 155 м²
Новый двухэтажный дом с цокольным этажом, расположенный в замечательном болгарском селе Гори…
$191,133
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Параметры недвижимости в Варненской области, Болгария

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