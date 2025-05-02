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Дома с гаражом в Варненской области, Болгария

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Priseltsi, Болгария
Дом 4 спальни
Priseltsi, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
$151,158
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Дом 4 комнаты в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 4 комнаты
Dolni Chiflik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG Real Estate с удовольствием предлагает вам отремонтированный дом,…
$41,936
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Вилла в Varna, Болгария
Вилла
Varna, Болгария
Площадь 155 м²
Новый двухэтажный дом с цокольным этажом, расположенный в замечательном болгарском селе Гори…
$191,133
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Параметры недвижимости в Варненской области, Болгария

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