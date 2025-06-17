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Виллы в Tsarevo, Болгария

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2 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Lozenets, Болгария
Вилла 10 комнат
Lozenets, Болгария
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Мы эксклюзивно представляем на продажу дом с садом и тремя парковочными местами, в новом сов…
$590,078
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Вилла в Lozenets, Болгария
Вилла
Lozenets, Болгария
Площадь 6 670 м²
$3,57 млн
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Параметры недвижимости в Tsarevo, Болгария

Недорогая
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