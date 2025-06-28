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Таунхаусы с садом в Болгарии

Бургасская область
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Бургас, Болгария
Таунхаус 3 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Предлагаем роскошный двухэтажный дом (таунхаус) с бассейном в элитном комплексе «Atlantis Pr…
$426,757
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Агентство
GINY DOM
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Таунхаус 4 комнаты в Бургас, Болгария
Таунхаус 4 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Предлагаем роскошный двухэтажный дом (таунхаус) с бассейном в элитном комплексе «Atlantis Pr…
$643,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
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Параметры недвижимости в Болгарии

с бассейном
Недорогая
Элитная
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