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Квартиры в Тырговиштская область, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Aleksandrovo, Болгария
Квартира 2 комнаты
Aleksandrovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/6
CASCADAS 2 – Просторный апартамент с одной спальней Номер объекта: 10 016 Цена: €99,900 Этаж…
$99,642
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Квартира 8 комнат в Targovishte, Болгария
Квартира 8 комнат
Targovishte, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием представляет вашему вниманию эту ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ не…
$669,858
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