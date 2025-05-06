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Квартиры в Средце, Болгария

София
477
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34 объекта найдено
Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Площадь 214 м²
Этаж 7/8
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается многокомнатная квартира - мезонетного типа в центр…
$506,208
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 114 м²
Этаж 6/10
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в районе Хаджи Димитар в ко…
$282,002
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 118 м²
Этаж 6/8
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии. Он располож…
$318,146
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Центр Софии в тихом месте, …
$186,874
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 181 м²
Этаж 7/8
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается четырехкомнатная квартира в центре Софии. Он распо…
$427,463
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 73 м²
Этаж 2/8
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается однокомнатная квартира в центре Софии. Он располож…
$211,813
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 119 м²
Этаж 1/5
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в районе Хаджи Димитар в ко…
$335,932
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 71 м²
Сон кажется непреодолимым Продается двухкомнатная квартира в долине Малиновой в тихом и спок…
$132,338
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в квартале Хаджи Димитар в …
$134,762
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 74 м²
Этаж 6/9
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в районе Хаджи Димитар в ко…
$186,197
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в квартале Хаджи Димитар в …
$140,802
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 90 м²
Этаж 5/7
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии, ул. графа И…
$344,182
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 240 м²
Этаж 6/7
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается четырехкомнатная квартира в центре Софии. Он распо…
$1,25 млн
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$90,320
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 85 м²
Этаж 7/9
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в ухоженном панельном здани…
$203,113
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 128 м²
Этаж 2/8
Сон невидимый ИММОТИ продает двухкомнатную квартиру в небольшом бутик-здании с 12 квартирами…
$441,005
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 70 м²
Этаж 3/6
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается однокомнатная квартира в Центре Софии, расположенн…
$327,255
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 115 м²
Этаж 2/6
DREAM SEEN INDEPENDENT IMMOTY продает совершенно новую роскошно законченную и полностью мебл…
$642,098
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 126 м²
Этаж 9/10
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в районе Хаджи Димитар в ко…
$312,364
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 130 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в. Центр Софии в тихом месте…
$263,350
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Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 10/11
Комплекс расположен в квартале Полигон в Софии. Апартамент J 905 Отличное расположение…
$327,673
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 60 м²
Этаж 6/8
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в Иподруме, расположенная н…
$269,704
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
$117,395
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 129 м²
Этаж 4/8
Сон невидимый ИММОТИ продает двухкомнатную квартиру в небольшом бутик-здании с 12 квартирами…
$472,828
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 92 м²
Этаж 3/4
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии, расположенн…
$361,109
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 62 м²
Этаж 5/8
Сон невидимый ИММОТИ продает однокомнатную квартиру в небольшом бутик-здании, рядом с памятн…
$235,173
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 120 м²
Этаж 2/7
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в. Зона B18 в тихом месте недалек…
$321,613
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 125 м²
Этаж 4/4
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Он продает двухкомнатную квартиру в районе Хаджи Димитар в к…
$267,346
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 103 м²
Этаж 2/5
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в ТОП-центре рядом с НДК, н…
$417,533
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Квартира в София, Болгария
Квартира
София, Болгария
Площадь 98 м²
Этаж 3/8
СМЕЧНЫЕ ИММОВАБЛЕМЫЕ ИММУНИТИТЫ Продается двухкомнатная квартира в центре Софии. Квартира ра…
$215,921
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Параметры недвижимости в Средце, Болгария

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