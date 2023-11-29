Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. София
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в София, Болгария

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в София, Болгария
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Bestay Property представляет пентхаус с двумя открытыми парковочными местами и одним подземн…
€1,50 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в София, Болгария

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти