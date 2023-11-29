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Земельные участки в София, Болгария

11 объектов найдено
Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 7 000 м²
€1,53 млн
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 6 842 м²
Земельный участок София, кв. Младост, 34, рядом с бульваром Александра Малинова и кольцево…
€4,75 млн
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 6 890 м²
Агенство КВАДРАТ продает земельный участок в Софии, Искар, 502а, просп. Цветана Лазарова. …
€3,00 млн
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 2 406 м²
Земельный участок София, Възраждане, 162, бул. Иван Иванов   Площадь: 2406кв.м. м / Регу…
€2,10 млн
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 473 м²
Участок София, Сердика, 77, Князь Борис I ул.   Площадь: 473 кв. М. Ток: ДА Вода: ДА…
€600,000
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 465 м²
Земельный участок в Софии, Оборище, 533, ул.   Площадь: 465 кв. М. Ток: ДА Вода: ДА Технич…
€990,000
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 1 761 м²
€220,000
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 376 м²
€20,000
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 368 м²
€20,000
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 322 м²
€20,000
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Земельные участки в София, Болгария
Земельные участки
София, Болгария
Площадь 644 м²
€40,000
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