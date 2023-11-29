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Инвестиционная недвижимость в Софийская область, Болгария

коммерческая недвижимость
42
рестораны
4
офисы
10
магазины
9
Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционная с Spalni в Borovets, Болгария
Инвестиционная с Spalni
Borovets, Болгария
Площадь 6 682 м²
Агентство недвижимости представляет инвестиционный сайт на курорте Солнечный берег. «Боров…
€1,69 млн
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Инвестиционная в София, Болгария
Инвестиционная
София, Болгария
Площадь 55 м²
€35,000
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